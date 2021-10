Neuer Geschäftsführer bei Engel & Völkers LiquidHome

Ein Geschlechtergefälle zwischen Männern und Frauen gibt es auch beim Immobilienkauf: Nach einer Analyse des Finanzierungsvermittlers Interhyp kaufen sich Männer im Schnitt nahezu doppelt so häufig alleine eine eigene Wohnung wie Frauen. Das berichtete Vorständin Mirjam Mohr am Mittwoch in …