Solvium-Vermögensanlage läuft über Plan

Die Rendite der Investionen der Vermögensanlage Logistik Opportunitäten Nr. 2 liegt mit 10,26 Prozent rund elf Prozent über der Zielmarke von 9,25 Prozent, teilt Solvium mit. Das bescheinige der aktuelle Bericht der beauftragten Prüfungsgesellschaft.

Die im Juli letzten Jahres emittierte Vermögensanlage sieht den Angaben zufolge für die Investitionen mehrere Stichtage vor, an denen ein externer Prüfer die Rendite der erworbenen Investitionsgüter bewerten muss. Demnach erwirtschaftet das angeschaffte Portfolio, nach Abzug eines kalkulierten Wertverlusts des Equipments von vier Prozent, eine Netto-Investitionsrentabilität von 10,26 Prozent pro Jahr und liegt daher deutlich über der prospektierten Zielrentabilität von 9,25 Prozent pro Jahr.

„Mit den Investitionen für das schon ausplatzierte Angebot haben wir erneut den Beweis angetreten, dass unser Konzept aufgeht“, so Solvium-Geschäftsführer André Wreth. Und weiter: „Wir sind zuversichtlich, auch für den Nachfolger Logistik Opportunitäten Nr. 3 die prospektierten Ziele übertreffen zu können.“

Platzierung „wie geschnitten Brot“

Solvium-Geschäftsführer Jürgen Kestler: „Auch das dritte Produkt unserer beliebten Logistik-Opportunitäten-Reihe erfreut sich hoher Beliebtheit. Es läuft wie das sprichwörtliche geschnittene Brot. Bereits acht Wochen nach Platzierungsbeginn waren 30 Prozent des Angebots verkauft. Aktuell erhalten Anleger einen Frühzeichnerbonus in Höhe von 0,75 Prozent, das motiviert zusätzlich.“

Das Angebot Logistik Opportunitäten Nr. 3 von Solvium sieht einen Basiszins von 4,40 Prozent pro Jahr bei monatlicher Zinszahlung vor. Der Bonuszins für Frühzeichner beträgt bis zum 31. August 0,75 Prozent. Er wird am Ende der regulären Zinslaufzeit von drei Jahren ausgezahlt, entspricht also 0,25 Prozent pro Jahr. Einen weiteren Bonus von 0,72 Prozent können die Anleger erhalten, wenn sie auf schriftliche Korrespondenz per Post verzichten und sich für die Kommunikation per E-Mail entscheiden.