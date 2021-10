TSO schüttet 25 Millionen Dollar aus – US-Markt erholt

Der TSO-DNL Fund III leistet Ausschüttungen in Höhe von 1,5 Prozent, der Fund IV sowie der RE Opportunity leisten jeweils ein Prozent, teilt das Unternehmen mit. Der TSO-DNL Active Property schlägt im zweiten Quartal mit knapp sechs Prozent und der TSO-DNL Active Property II mit etwa acht Prozent zu Buche. Ausschlaggebend für die Ausschüttungshöhe war dabei der Verkauf von insgesamt drei Self-Storages. Eines davon befindet sich in Winter Park (Florida), zwei liegen bei Atlanta (Georgia). Diese drei Objekte seien an ein renommiertes New Yorker Private Equity-Unternehmen verkauft worden.

Drei Ankäufe „zu ausnehmend günstigen Konditionen“

Die in der Platzierung befindliche Vermögensanlage TSO Active Property III, an der sich Anleger noch bis zum 3. November beteiligen können, schüttet anlässlich der aktuellen Ankäufe nicht aus. Im Laufe der vergangenen Monate wurden in dieser Beteiligung zwei Büroimmobilien und eine Spezialimmobilie angebunden. Es handelt sich hierbei um die Class A-Büroimmobilien „Suwanee Gateway One“ in Suwanee (Georgia), das „Blue Lake Center“ in Birmingham (Alabama) sowie das historische Gebäude „The Castle“ im Herzen von Atlanta (Georgia).

Alle Objekte konnten der Mitteilung zufolge „zu ausnehmend günstigen Konditionen“ erworben werden. „Suwanee Gateway One“ beispielsweise zur 11-fachen Jahresmiete und „The Castle“ aus einem Konkursverfahren unmittelbar nach einer vom Voreigentümer durchgeführten Renovierung. Weitere Objektankäufe sind für die kommenden Monate geplant, so TSO.

Markt für US-Gewerbeimmobilien wieder in Bewegung

Die Transaktionen seien symptomatisch dafür, dass der Markt für US-Gewerbeimmobilien wieder in Bewegung kommt. Zuvor hatten viele Marktteilnehmer eine beobachtende und abwartende Haltung eingenommen – das Transaktions­volumen war deutlich zurückgegangen. Ein großer Preisverfall blieb aber aus.

Inzwischen erhole sich der Markt wieder – in hohem Tempo. Eine steigende Zahl von Objekten treffe auf potenzielle Käufer, die über große Mengen an investierbarem Kapital verfügen. „Unsere Anleger können von der derzeitigen Situation in zweierlei Hinsicht profitieren“, erläutert Christian Kunz, Vertriebsleiter bei TSO. „Zum einen lassen sich derzeit viele Immobilien für Verkäufe am Markt platzieren, zum anderen identifizieren wir wieder mehr interessante Objekte, die für unser Portfolio spannend sind.“ Weitere Vorteile der aktuellen Marktsituation seien der weiterhin weniger intensive Wettbewerb beim Ankauf sowie die günstigen Zinsen für Fremdkapital.