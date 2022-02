Habona mit Rekord-Transaktionsvolumen 2021

An- und Verkäufe halten sich dabei in etwa die Waage, teilt Habona mit. Demnach hat der auf Nahversorgungsimmobilien spezialisierte Fondsinitiator und Asset Manager überwiegend in Einzeltransaktionen 35 Nahversorgungsimmobilien akquiriert und 35 Objekte im Rahmen von Portfolioverkäufen veräußert.

Für die von Habona gemanagten Fonds hat das Unternehmen den Angaben zufolge im abgelaufenen Jahr Eigenkapital in Höhe von rund 250 Millionen Euro eingeworben. Rund ein Drittel davon kam von Privatanlegern, zwei Drittel von institutionellen Investoren.

„Das Interesse an krisenfesten Nahversorgern ist sowohl bei Privat- als auch institutionellen Anlegern ungebrochen. Der erst vor gut zwei Jahren aufgelegte offene Publikumsimmobilienfonds der Habona konnte bereits ein Fondsvolumen von circa 125 Millionen Euro erreichen. Gleichzeitig konnte Habona einen geschlossenen Publikums-AIF planmäßig auflösen und das Portfolio für einen Rekordpreis an einen institutionellen Investor veräußern“, resümiert Johannes Palla, geschäftsführender Gesellschafter der Habona Invest-Gruppe.