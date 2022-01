KGAL erwirbt Wohnquartier „Königs-Tor“ in Regensburg

Die KGAL Investment Management GmbH & Co. KG hat für ihren Fonds Wohnen Core 3 das inzwischen fünfte Objekt angekauft. Die architektonisch außergewöhnliche Quartiersentwicklung „Königs-Tor“ soll den neuen Mittelpunkt des Stadtteils Regensburg Königswiesen bilden.

Das bis zu zwölfstöckige Gebäude besteht aus 392 Wohnungen sowie sechs Gewerbeeinheiten mit Fokus auf Nahversorgung, teilt KGAL mit. Die Tiefgarage unter dem Quartierszentrum bietet 640 Stellplätze, zudem stehen diverse Fahrradstellplätze zur Verfügung. In den Freianlagen entstehen ein Quartiersplatz sowie ein Kinderspielplatz.

Das Objekt soll bis Mitte 2023 komplett fertiggestellt werden. Es bietet neben Drei- und Vierzimmerwohnungen vor allem Ein- und Zweizimmerwohnungen. „Damit bedient es genau die Nachfrage am Regensburger Wohnmietmarkt“, erklärt André Zücker, Geschäftsführer der KGAL Investment Management. „Ein weiterer Pluspunkt für die angehenden Mieter ist das nachhaltige Energiekonzept mit seinen unterdurchschnittlichen Heizkosten.“ Wärmepumpen, die Geothermie als Quelle nutzen, decken KGAL zufolge gut zwei Drittel des Wärmeenergiebedarfs. Ein Blockheizkraftwerk übernimmt nahezu den gesamten Rest.

Fonds zu 70 Prozent investiert

Das Objekt ist unterteilt in sechs zusammenhängende Baukörper, so KGAL. Von den 392 Neubauwohnungen mit einer Gesamtmietfläche von 19.442 Quadratmetern sind 337 frei finanzierte und 55 geförderte Einheiten. Von den sechs Gewerbeeinheiten im Sockelgeschoss mit einer Gesamtfläche von 6.431 Quadratmetern sind drei langfristig an die Sparkasse Regensburg, den Vollsortimenter Rewe und den Lebensmitteldiscounter Netto vermietet. Sie sollen bereits 2022 bezugsfertig werden.

„Acht Monate nach dem ersten Closing des KGAL Wohnen Core 3 haben wir bereits mehr als 70 Prozent des Eigenkapitals in Höhe von 500 Millionen Euro allokiert“, kommentiert Florian Martin, verantwortlicher Geschäftsführer für die institutionellen Kunden der KGAL Investment Management. Der KGAL Wohnen Core 3 investiert den Angaben zufolge mit einem „ausgeprägten ESG-Ansatz“ in Wohnimmobilien mit nachhaltiger Bausubstanz in Deutschland.