Paribus beendet ehemaligen Wölbern-Fonds mit 168 Prozent Rückfluss

Käufer der Immobilie ist laut Paribus das niederländische Unternehmen NSI N.V., ein börsennotierter Gewerbeimmobilien-Investor. Die Übergabe des Objekts, das sich unweit der Innenstadt von Leiden im Bio Science Park befindet, erfolgte bereits im Dezember 2021.

Die Paribus-Gruppe hatte im Januar 2014 nach der Insolvenz von Wölben das Asset Management übernommen. Der Wölbern Fonds Holland 66 war einer von mehreren, teils stark angeschlagenen, geschlossenen Immobilienfonds, für welche die Paribus-Gruppe damals das Management übernommen hatte.

Der Verkauf der Büroimmobilie in Leiden hat einen Rückfluss von 131 Prozent ergeben, so Paribus. Hinzu kommen Auszahlungen über die Fondslaufzeit aus den Jahren 2009 bis 2020 in Höhe von 36,25 Prozent. Daraus ergibt sich für die Anleger ein Gesamtmittelrückfluss vor Steuern in Höhe von 168,25 Prozent.

Leicht über dem Verkaufsprospekt

Dieser Wert liegt Paribus zufolge sogar leicht über dem im Verkaufsprospekt prognostizierten Gesamtmittelrückfluss von 164 Prozent. „Hierbei ist zu berücksichtigen, dass zwar die Immobilie zwei Jahre später als in der damaligen Kalkulation vorgesehen verkauft wurde, aber das frühere Wölbern-Management rund 1,6 Millionen Euro Rücklagen veruntreut hatte“, heißt es in der Mitteilung.

„Bei der Übernahme des Assetmanagements im Jahr 2014 war das gesamte Eigenkapital der Anleger rechnerisch verloren. Letztlich ist es uns nicht nur gelungen, das Eigenkapital der Fondsanleger zu bewahren, sondern darüber hinaus noch ein deutliches Plus für diese zu erwirtschaften“, erläutert Thomas Böcher, Geschäftsführer der Paribus Immobilien Assetmanagement GmbH.

Mehrere Einzelschritte

Das geht den Angaben zufolge auf mehrere Einzelschritte zurück: Zunächst konnte der Mietvertrag mit Airbus Defence and Space Netherlands B.V. vorzeitig bis Ende 2023 verlängert werden. Dadurch wurde eine Darlehensaufnahme bei einer deutschen Bank möglich und es konnte der angelsächsische Darlehensaufkäufer, der notleidende Kredite einer niederländischen Hypothekenbank aufgekauft hatte, ausbezahlt werden. „Hiermit waren die Voraussetzungen geschaffen worden, die Immobilie in ruhiges Fahrwasser zurückzuführen, um mit dem Verkauf einen außerordentlich erfolgreichen Abschluss für die Anleger zu erzielen“, so Paribus.

Die Büroimmobilie Sirius A liegt im Bio Science Park in Leiden, dem mit mehr als 150 Unternehmen und Organisationen größten Life Science Cluster der Niederlande. Das Gebäude verfügt über eine vermietbare Fläche von rund 6.234 Quadratmetern in fünf oberirdischen Geschossen sowie einer Tiefgarage. Der Neubau wurde nach seiner Fertigstellung im Jahr 2008 von Airbus Defence and Space Netherlands (damals: Dutch Space) mit einem zunächst zehnjährigen Mietvertrag bezogen und im Anschluss als einziges Objekt in den geschlossenen Immobilienfonds Holland 66 eingebracht.