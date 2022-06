Primus Valor-Fonds ICD 11 R+ investiert 44 Mio. bundesweit und erhöht Platzierungsvolumen

Durch den Ankauf eines Portfolios mit Objekten in fünf Bundesländern hat Primus Valor seinen Alternativen Investmentfonds ImmoChance Deutschland 11 Renovation Plus (kurz: ICD 11 R+) weiter ausgebaut.

Für einen Kaufpreis von rund 44 Mio. Euro erwarb der Fonds 17 Mehrfamilienhäuser mit 380 Wohn- und 18 Gewerbeeinheiten. Die Objekte verteilen sich auf etwa 23.000 m2 und weisen Entwicklungs- und Sanierungspotenziale sowie kurz- und mittelfristige Mietsteigerungspotenziale auf. Das gesamte Fonds-Portfolio umfasst nunmehr ca. 900 Wohneinheiten an 22 Standorten und

weist eine hohe Diversifikation auf.

Einschließlich dieses Ankaufs wurden bereits Immobilienankäufe in Höhe von gut 130 Mio. Euro durch den ICD 11 R+ getätigt. Nachdem der Fonds im Juli 2021 mit einem prospektierten Kommanditkapital in Höhe von 40 Mio. Euro an den Start ging, wurde dieses bereits im Dezember auf 75 Mio. Euro erhöht. Da dieser Wert bereits erreicht ist, hat das Fondsmanagement beschlossen, das Platzierungsvolumen im Juni ein weiteres Mal zu erhöhen – auf nunmehr 100 Mio. Euro. „Mit der konstanten und schnellen Investition des Kapitals bestätigen wir unsere Anleger in ihrer Investmententscheidung und bieten neuen

Anlegern gleichzeitig die Möglichkeit, in einen Fonds mit einem schon jetzt spannenden

Wohnimmobilien-Portfolio zu investieren“, freut sich Primus Valor-Vorstand Gordon Grundler. „Die erneute Erhöhung des Platzierungsvolumens verdanken wir dem Vertrauen unserer Anleger, die sich für Immobilien als Sachwertanlage entscheiden.“