BVT bringt Private Equity Dachfonds für betuchte Anleger

Die BVT Unternehmensgruppe, München, legt einen weiteren Private Equity Spezialfonds auf. Der alternative Investmentfonds (AIF) richtet sich mit einer Beteiligungshöhe ab 200.000 Euro ausschließlich an semiprofessionelle und professionelle Anleger.

Die „TS PE Pool II GmbH & Co. Geschlossene Investment KG“ investiert als Dachfonds in ausgewählte Private-Equity-Fonds und andere nach den Anlagebedingungen zulässige Vermögensgegenstände, so eine Mitteilung des Unternehmens.

Der Fonds plant demnach den Aufbau eines Portfolios aus Beteiligungen an Primary und Secondary Private Equity Funds beziehungsweise Mischfonds.

Angestrebt werde eine Beteiligung an mindestens 40 Zielunternehmen, wobei der Investitionsfokus auf Private Equity Buyout Funds liege, die primär in Zielunternehmen mit Sitz und/oder wesentlicher Tätigkeit in Europa oder Nordamerika investieren.

Schon 35 Millionen Euro gezeichnet

Der TS PE Pool II konzentriere sich mit seiner Anlagestrategie auf Beteiligungen an Private-Equity-Fonds, die gemäß ihrer Investitionsstrategie den Investitionsschwerpunkt auf Later-Stage-Beteiligungen legen.

Risikoträchtigere Bereiche von Private Equity, wie Venture Capital oder Frühphasenfinanzierungen, liegen nicht im Fokus der Anlagestrategie, so die Mitteilung.

Da der Investmentgesellschaft bereits verbindliche Zeichnungen über insgesamt knapp 35 Millionen Euro vorliegen, könne bereits heute angenommen werden, dass die angestrebte Diversifizierung über 40 Zielunternehmen nicht nur erreicht, sondern deutlich überschritten werde.

Aufgrund dieser Kapitalzusagen sei der TS PE Pool II in der Lage gewesen, bereits in 2018 vier Investitionen in Zielvermögen vorzunehmen. (sl)

Foto: Shutterstock