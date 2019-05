Die Top 5 der Woche: Sachwertanlagen

Welche Sachwerte-News lagen im Interesse der Cash.Online-Leser diese Woche ganz vorn? Sehen Sie es auf einen Blick in unserem wöchentlichen Ranking:

Platz 5: Lloyd Fonds: Wandelschuldverschreibung erfolgreich platziert

Die Lloyd Fonds AG meldet die erfolgreiche Platzierung der am 20. Mai 2019 angekündigten Wandelschuldverschreibung im Volumen von 6,1 Millionen Euro.

Die Anleihe wurde unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre als Privatplatzierung ausschließlich von Investoren in Deutschland und Luxemburg gezeichnet.

Platz 4: Schiffsfonds: Neues Urteil verpflichtet Sparkasse zu Schadensersatz

Das Oberlandesgericht Frankfurt am Main hat mit Urteil vom 3.05.2019 (Az. 19 U 143/18) die Frankfurter Sparkasse zur Zahlung von Schadensersatz in Höhe von EUR 40.884,55 zzgl. 5 Prozent Zinsen sowie des entgangenen Gewinns in Höhe von EUR 6.000,00 zzgl. 5 Prozent und zur Rückabwicklung der Beteiligung am Hannover Leasing Fonds Nr. 177 verurteilt.

Eine Darstellung durch die Kanzlei Aslanidis, Kress & Häcker-Hollmann mit Sitz in Esslingen am Neckar.

