Die bekanntesten Versicherungsmarken

Wer sich und sein Hab und Gut absichern möchte, der kann aus einer Fülle von Versicherern wählen. Doch welche dieser Marken sind in der Bevölkerung am bekanntesten? Und bei welchen würden die Bürger sich am ehesten versichern? Eine aktuelle Umfrage des Statistik-Portals Statista liefert Antworten.

Der deutschlandweit bekannteste Anbieter von Versicherungen ist die Allianz mit einem Bekanntheitsgrad von 85 Prozent. Das geht aus einer aktuellen Umfrage des Online-Portals Statista hervor.

Für diese Untersuchung hat Statista im Juli dieses Jahres 1.022 Personen befragt, die in ihrem Haushalt für den Versicherungsabschluss zuständig sind.

Bei der Frage “Welche der folgenden Anbieter kennen Sie zumindest dem Namen nach?” erreichte der Versicherer Allianz den ersten Platz vor HUK-Coburg (79 Prozent), Axa (75 Prozent) und ADAC (74 Prozent).

Aachen Münchener und Provinzial im Mittelfeld

Außer dem Spitzenreiter erreichte keiner der 39 in der Umfrage berücksichtigten Anbieter eine Bekanntheit von über 80 Prozent. Die 70-Prozent-Marke konnten nur die vier bekanntesten Versicherer knacken.

Auf sie folgt laut Statista ein breites Mittelfeld von Anbietern, die einen Bekanntheitsgrad zwischen 40 und 69 Prozent erreichten, wie beispielsweise Aachen Münchener (68 Prozent), Provinzial (53 Prozent) und die Sparkassen Versicherung (46 Prozent).

Nur sehr wenige Versicherer erreichten der Umfrage zufolge einen Bekanntheitsgrad von weniger als 25 Prozent. Die Schlusslichter sind die Versicherer SBK (neun Prozent) und Universa (acht Prozent), die weniger als einem Zehntel der Befragten bekannt sind.

Nur zwei Prozent gaben an, keinen der 39 Versicherer zu kennen.

