Alte Leipziger–Hallesche: Wachstum in Leben und Kranken

Die Alte Leipziger–Hallesche konnte ihre Beitragseinnahmen und Mittelzuflüsse im vergangenen Jahr steigern. Sie erreichten nach vorläufigen Berechnungen 4,6 Milliarden Euro und erhöhten sich damit um 4,4 Prozent.

Bei der Alten Leipziger Leben verbesserten sich die Beitragseinnahmen um 2,7 Prozent auf 2,4 Milliarden Euro. Auch das Neugeschäft lag mit 935 Millionen Euro über dem Vorjahr (921 Millionen Euro).

Besonders kräftig wuchs nach Angaben des Versicherers das Geschäft mit Angeboten für die betriebliche Altersversorgung (bAV). Das soll auch 2018 so bleiben, für das neue Betriebsrentenstärkungsgesetz (BRSG) will die Alte Leipziger Zielrenten-Produkte entwickeln und noch in diesem Jahr einführen.

Konstantes Neugeschäft bei der Halleschen

Bei der Halleschen Krankenversicherung erreichten die Neugeschäftsbeiträge 3,7 Millionen Euro, nach 3,8 Millionen Euro im Vorjahr. Die Bruttobeitragseinnahmen stiegen auf 1,195 Milliarden Euro (2016: 1,149 Milliarden Euro). (kb)

