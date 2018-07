DMA unterstützt Jungmakler-Award

Die Deutsche Makler Akademie (DMA) unterstützt zum dritten Mal in Folge den Jungmakler Award. Hierbei handelt es sich um den von der bbg Betriebsberatungs GmbH organisierten renommierten Nachwuchswettbewerb der Finanz-, Immobilien- und Versicherungsbranche.

Die Gewinner des Preises profitieren nicht nur von einem stolzen Preisgeld, sondern auch von professionellem Coaching, Promotion und Vermarktung. Dies ist ganz im Sinne der DMA, die im Markt als der Spezialist für die Aus- und Weiterbildung von unabhängigen Vermittlern bekannt ist. Daher stiftet die DMA einen Bildungsgutschein in Höhe von 1.000 Euro.

Beim Jungmakler Award können sowohl Versicherungsmakler, Finanzanlagenvermittler als auch Immobiliardarlehensvermittler mitmachen, die nach dem 1. Januar 1979 geboren sind und höchstens fünf Jahre in der Branche aktiv sind. Für alle drei Gruppen bietet die Deutsche Makler Akademie in ihrem Bildungsprogramm ein umfangreiches Angebot an Präsenzseminaren und Webinaren.

Bis Ende Juni konnten Jungmakler/innen ihre Bewerbung abgeben. Die überzeugendsten Konzepte werden von einer hochkarätigen Jury beurteilt. Die Preisverleihung findet am 25. Oktober 2018 auf der DKM in Dortmund statt. (fm)

Foto: bbg