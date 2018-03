Treffen der Insurtechs in der Hamburger Handelskammer

Die Hamburg School of Business Administration (HSBA) veranstaltet am 29. Mai 2018 den 1. Hamburg Insurance Innovation Day in der Handelskammer Hamburg.

Die Veranstaltung bildet ein Forum, um sich schnell über die Geschäftsmodelle von 20 relevanten Startups aus der Insurtech-Szene aus ganz Deutschland zu informieren. Im Fokus stehen aktuelle Entwicklungen der Versicherungsbranche, die stärker denn je in eine digitale und innovative Zukunft steuert. Schirmherr der Veranstaltung ist der Finanzplatz Hamburg e.V.

Breites Themenfeld abgedeckt

“Wir haben die Teilnehmer bewusst so ausgewählt, dass sie ein breites Themenfeld abdecken”, erklärt Prof. Dr. Florian Elert von der HSBA. So sind auf dem Hamburg Insurance Innovation Day Startups vertreten, die das gesamte Versicherungsgeschäft komplett digital abwickeln wollen, die Vertriebsprozesse im stationären Vertrieb verbessern oder den Absatz von Gewerbeversicherungen vereinfachen möchten. Zudem stellen einige Startups Lösungen vor, die eine Automatisierung der Kundenkommunikation nach vorn bringen oder den Produkteinführungsprozess beschleunigen wollen.

Zukunftsorientiertes Fachpublikum als Zielgruppe

Der Hamburg Insurance Innovation Day richtet sich an ein innovatives, zukunftsorientiertes Fachpublikum. “Unsere Zielgruppe sind Mitarbeiter aus Versicherungsunternehmen, Maklerhäusern und Vertrieben sowie Gründer von Startups und Investoren,” betont Prof. Elert. Entsprechend vielfältig sei das Programm. Es umfasse die Vorstellungen der Startups aus dem Versicherungsbereich, Vorträge von ausgewählten Entscheidern zur Zukunft der Versicherungswirtschaft sowie eine Podiumsdiskussion zum Thema: Die digitale Transformation von Versicherungsunternehmen und Versicherungsvertrieben.“ (fm)

Foto: Shutterstock