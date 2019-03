Digital Day 2019 – Die Highlights des Tages

Der erste Digital Day von Cash. in Hamburg war ein voller Erfolg. Insgesamt fanden sich über einhundert Vertreter namhafter Finanz-, Technologie- und Versicherungsunternehmen im Hotel The Fontenay ein, um über die digitale Zukunft der Finanzdiensteistungsbranche zu diskutieren.

In seiner Eröffnunnsansprache wies Cash. Geschäftsführer Helge Schaubode darauf hin, dass sich die Versicherungs- und Vermittlerbranche seit Jahren dem Vorwurf ausgesetzt sieht, die Digitalisierung verschlafen zu haben. Zwar habe sich den letzten zwei bis drei Jahren vieles positiv entwickelt, aber dennoch bleibe die Digitalisierung eine “unglaubliche Herausforderung” für Jeden in der Branche.

Nach einer launigen Keynote von “Versicherungsentertainer” Klaus Hermann faszinierte Jan Meessen, Industry Manager Insurance bei Google Deutschland, das Publikum mit seinem Vortrag zu Gegenwart und Zukunft der Digitalisierung in der Finanzbranche. Er sprach über die sich immer weiter beschleunigende Entwicklung der Technologie, den aktuellen Stand der Digitalisierung in der Finanzbranche und das sich verändernde Verbraucherverhalten.

Anschließend trafen bei der ersten Talkrunde unter dem Titel “Digitale Transformation: Konfrontation oder Kooperation” sechs Vertreter von Versicherungs- und Digitalunternehmen aufeinander. Jan Meesen, Frank Rottenbacher (Going Public!), Manuel Ströh (Munich General Insurance Services), Jan Roß (Inter Versicherung), Dr. Oliver Kuhnle (Adam Riese), und Dr. Tobias Warweg (HDI) diskutierten dabei die Umsetzbarkeit der Digitalisierung ebenso wie die Beziehung zwischen Versicherungsunternehmen und Tech-Riesen.

Dabei sahen die Teilnehmer in vielen Fällen ähnliche Hürden und Probleme, so etwa die langsame Einführung neuer Technologien oder die in vielen Unternehmen immer noch vorherrschende Skepsis gegenüber der digitalen Transformation. Was die zukünftige Entwicklung des Marktes angeht erwartet das Panel einen einfacheren, digitaleren Markt mit weniger Teilnehmern.

Einzelne Aspekte der Digitalisierung wurden am Nachmittag genauer unter die Lupe genommen: Ist die Zukunft der Versicherungsbranche rein “akustisch”? Diese Frage beantwortet auf dem Marko Petersohn von “As im Ärmel”. Über Messeneger-Kommunikation für die Finanz- und Versicherungsbranche referierte Moritz Beck (Memacon). Wer heute im Marketing Erfolg haben will, der muss Storytelling beherrschen. Was das bedeutet erklärte der “Vertriebsunterstützer“ Hans Steup.

Nach einen kurzen Break diskutierte in der zweiten Talkrunde des Tages BCA Vorstand Rolf Schünemann, Christian Glanz, IT-Vorstand der Deutschen Vermögensberatung, Nils Keller, Leiter Produktmanagement der Deutschen Makler-Akademie, Denes Caro, Maklerbetreuer bei Blau direkt sowie Frank Rottenbacher, Vorstand bei Going public über die Konsequenzen der Digitialisierung für den Vertrieb. Hier zeigte sich, dass viele Vermittler durch die Entwicklungen im Markt verunsichert werden. “Wir brauchen eine Strategie”, forderte denn auch Frank Rottenbacher. Zudem müsse man aus Vermittlern Unternehmer machen. Zudem waren sich die Teilnehmer einig, dass die Entwicklung auch deutliche Chancen für den Berufsstandsstand bietet.

Während die Technik im Marketing und dem Vertrieb deutlich unterstützend wirkt, seien viele der Produkte zu komplex, als dass sie über Amazon vertrieben werden könnten. Makler hätten hier die Chance, mit Kompetenz zu überzeugen. Denn es gebe genügende Kunden, die wollen weiterhin von Menschen beraten werden. Hier können Makler gegenüber Amazon und Google punkten. Zwar gebe es “Bei Versicherungen geht es um Sicherheit. Und es geht um eine Bindung zum Kunden. “Google kann kein Gefühl der Sicherheit vermitteln” sagte denn auch Denes Caro.

Abschließendes Highlight war die Verleihung der Digital Awards und Innovationspreise durch Cash.-Herausgeber Josef Depenbrock. Der Award für digitale Zusammenarbeit ging an die digitale Werkstatt „Schmiede“ von HDI und wurde von Dr. Tobias Warweg, Vorstand HDI Vertriebs AG entgegen genommen. Den Award für digitale Produkte erhielt die Deutsche Familienversicherung (“Alexa Skills”) und über den Award für neue Wege in der Digital-Branche freute sich Dr. Oliver Kuhnle, Geschäftsführer der Digital-Marke „Adam Riese“ der W&W Gruppe. Darüber hinaus wurden drei Innovationspreise vergeben. Für die BCA AG nahm Vorstandsvorsitzender Rolf Schünemann die Auszeichnung entgegen. Geschäftsführer Oliver Pradetto freute sich gemeinsam mit Sebastian Plaza, Leiter Maklerbetreuung, über den Preis für Blau direkt und für die DVAG nahm IT-Vorstand Christian Glanz die Auszeichnung entgegen.

Für einen entspannten Abschluss des Tages – bei Currywurst und Gulaschssuppe – sorgte der “After Work Club”, den viele Gäste nutzten, um angeregt über die Ereignisse und Ergebnisse des Tages zu diskutieren. Am 29. November 2019 kommt der Digital Day nach Frankfurt am Main. (bm/dr/kb)

Fotos: Lennard Schmeller