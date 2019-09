Financial Advisors Awards 2019 – Die Nominierten stehen fest

Am Abend des 20. September steigt erneut die Spannung auf dem Süllberg in Hamburg-Blankenese. Dann werden zum 17. Mal in Folge die Financial Advisors Awards im Rahmen der Cash.Gala verliehen.

Der Preis, der zu den begehrtesten und bedeutendsten Branchenauszeichnungen zählt, prämiert jedes Jahr die besten Kapitalanlagen aus unterschiedlichen Anlagekategorien.

In diesem Jahr stehen Produkte aus acht Sparten im Endlauf. Mehrere Jurys wählen aus den Kandidaten der Produktgattungen Investmentfonds, Versicherungen und Sachwertanlagen den jeweiligen Sieger. In diesem Jahr kommt im Bereich Versicherungen ein neuer Award hinzu. Aufgrund der großen Bedeutung für Makler und Vermittler haben wir die Kategorie Sachversicherungen einbezogen.

Die im ersten Schritt ausgewählten Kapitalanlagen und die späteren Sieger werden anhand der Kriterien innovativ, transparent, vermittlerorientiert und anlegerfreundlich bestimmt.

In diesem Jahr werden die Sieger-Produkte aus den folgenden Kategorien gesucht: Arbeitskraftabsicherung, PKV/Pflege, Sachversicherungen, Altersvorsorge, Investmentfonds, Mischfonds, Sachwertanlagen AIF und Vermögensanlagen/Sachwertanleihen.

