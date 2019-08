wefox: Expansion in den spanischen Markt

wefox, das führende Insurtech Europas, setzt seine Internationalisierungsstrategie fort und startet in Kooperation mit einem der größten Brokerhäuser des Landes – Ferrer&Ojeda – auf dem spanischen Markt. Dieser Schritt folgt der erst kürzlich erfolgreich mit 125 Millionen US-Dollar abgeschlossenen Series-B-Runde, der größten Finanzierungsrunde für ein europäisches Insurtech.

wefox will durch die Partnerschaft mit Ferrer&Ojeda Kunden, Maklern und Versicherern in Spanien eine völlig neue Erfahrung in der Versicherungsberatung durch den Einsatz modernster Technologien vermitteln.

“Spanischer Markt birgt Wachtstumschancen”

“Ziel ist es, dass unser Modell zum neuen Maßstab für die Versicherungsbranche weltweit wird. Der Markteintritt in Spanien ist ein Meilenstein von großer Bedeutung für uns”, sagt Julian Teicke, CEO und Co-Founder der wefox Group.

“Der spanische Markt birgt wichtige Wachstumschancen. Mit der wachsenden Nachfrage nach einem besseren Benutzererlebnis der Kunden, befindet sich wefox in der idealen Ausgangsposition, um Kunden, Maklern und Versicherungsgesellschaften innovative Lösungen und Produkte anzubieten.”

Strategische Zusammenarbeit

Nach erfolgreichem Wachstum in der DACH-Region und dem Markteintritt in Italien wird wefox seine bewährte Strategie auch in Spanien fortsetzen und den klassischen Versicherungsbroker in sein Geschäft integrieren. Mit Ferrer&Ojeda, einem der größten familiengeführten Maklerunternehmen Spaniens, hat wefox dafür den idealen strategischen Partner gefunden.

Ferrer&Ojeda mit Hauptsitz in Barcelona und weiteren Niederlassungen in Spanien bezeichnet die Partnerschaft als einen nächsten strategischen Schritt, seinen Kunden einen besseren Service und ein stärkeres Kundenerlebnis zu bieten.

“Kooperationen sind der Schlüssel für idealen Wissenstransfer und optimale Nutzung der Teamkompetenzen”

Oriol Mayol, Director of Operations and Digital Transformation bei Ferrer&Ojeda: “In einer Welt, die sich mit größter Geschwindigkeit verändert und in der der Anspruch unserer Kunden an höchste Qualität und Schnelligkeit zur Norm geworden ist, müssen wir für neue Kooperationen offen sein. Das ist der Schlüssel zu einem idealen Wissenstransfer und zur optimalen Nutzung der Kompetenzen der verschiedenen Teams. Unsere Partnerschaft mit wefox hat zwei Ziele: die Optimierung unserer CRM-Strategie für das Privatkundengeschäft sowie ein noch weiter verbessertes Service- und Produktangebot auf technologischer Basis anzubieten.”

Foto: wefox