Partnerschaft mit Rental Holidays: Zurich versichert private Camper-Vermietung

Die Camping-Branche wächst: Bedingt durch die Pandemie wurden 2020 und 2021 in jedem Jahr rund 107.000 Freizeitfahrzeuge – also Reisemobile und Caravans – zugelassen. Doch die Urlaubstage ihrer Besitzer sind begrenzt und so werden die Fahrzeuge oft nur wenige Wochen im Jahr bewegt. Die Lösung: Vermieten. Hier setzt der Anbieter Rental Holidays an, der auf seiner Online-Plattform Menschen mit einem Wohnmobil oder Caravan und potenzielle Mieter zusammenbringt.

Als exklusiver Versicherungspartner bietet Zurich für Vermieter, deren private Kfz-Versicherung keine entgeltlichen Mietgeschäfte abdeckt, eine Kfz-Versicherung inklusive eines europaweiten Schutzbriefs an. Die Nutzer des Wohnmobils erhalten dadurch Pannenhilfe.

Mieter können außerdem eine Reiserücktritts- und Reiseabbruchversicherung abschließen. Auch eine Reisegepäckversicherung wird angeboten. Sie erstattet die Kosten bei Abhandenkommen, Diebstahl oder Beschädigung des Gepäcks. Ebenfalls im Baukastenprinzip enthalten ist eine Interieurversicherung. Ähnlich wie bei Schäden an der festen Einrichtung einer Mietwohnung greift diese spezielle Haftpflichtversicherung bei Beschädigungen an der Inneneinrichtung des Fahrzeugs. Alle Versicherungen können für einen Zeitraum von bis zu 60 Tagen abgeschlossen werden.

Zurich setzt seit längerem gezielt darauf, Nutzer direkt in ihren Ökosystemen abzusichern. So entstanden in den letzten Jahren verschiedene Partnerschaften im Segment Kfz-Vermietung oder Leasing. Rental Holidays ist nun die erste Kooperation im Camping-Bereich.