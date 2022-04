Vorstandswechsel bei SV Sparkassen Versicherung: Meiers übernimmt von Korbach

Wechsel an der Spitze des Ressorts Kundenservice bei der Stuttgarter SV SparkassenVersicherung (SV). Dr. Stefan Korbach, Vorstandsmitglied für das Ressort Kundenservice, geht in den Ruhestand. Nachfolger wird zum 1. Juni 2022 Michael Meiers .

Meiers wird Anfang Juni, zunächst als Generalbevollmächtigter, seine Tätigkeit für die SV aufnehmen. Nach seiner Bestätigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) wird er seine Aufgaben dann als Vorstandsmitglied fortführen. Der 44jährige Meiers ist Diplom-Wirtschaftsingenieur (FH) und kommt von der Sky Deutschland Fernsehen GmbH, wo er als Chief Operating Officer unter anderem den Kundenservice verantwortet.

Der Kundenservice war von Anfang an das zentrale Element in seiner beruflichen Laufbahn, die bei der Sykes Enterprises Bochum GmbH & Co. KG – einem weltweiten Anbieter unterschiedlichster Dienstleistungen im Kundenservice – begann. In der Folge übernahm Meiers verschiedene Leitungsfunktionen im Kundenservice der Kabel Deutschland Vertrieb und Service GmbH und der Vodafone Deutschland GmbH, wo er zuletzt als Bereichsleiter Kundenservice- und Sales-Themen verantwortete.

Michael Meiers, designierter Vorstand der SV Sparkassen Versicherung

„Mit Michael Meiers gewinnen wir einen erfahrenen Kollegen, der über tiefgehende Expertise und langjährige Erfahrung im Bereich Kundenservice verfügt. Er wird dazu beitragen, die Potenziale der Digitalisierung für unseren Kundenservice zu realisieren und so unsere Angebote und Prozesse weiter zu optimieren“, sagt Dr. Andreas Jahn, Vorstandsvorsitzender der SV.

Korbach begann seinen Berufsweg 1982 beim damaligen Hessischen Sparkassen- und Giroverband. 1990 wechselte er zur damaligen SV SparkassenVersicherung Hessen-Nassau-Thüringen in Wiesbaden und wurde dort 2001 in den Vorstand berufen. Mit der Fusion der SV Versicherungen Baden-Württemberg mit der SV SparkassenVersicherung Hessen-Nassau-Thüringen 2004 übernahm Korbach das Vorstandsressort Kundenservice der neuen SV SparkassenVersicherung.

Seit 2013 gehörte auch der Bereich Allgemeine Verwaltung zu seinem Verantwortungsgebiet. Unter der Verantwortung von Dr. Korbach etablierte sich das KSR als innovatives Betriebsmodell in der SV, und entwickelte sich zum heute hoch anerkannten zentralen Servicebereich für Kunden und Vertriebspartner.