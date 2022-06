Für Berater und Kunden: Die Bayerische bietet ein Immobilienbewertungstool

Das Bewertungstool soll aber nicht nur Endkunden, sondern auch Beratern als kostenloser Zusatzservice dienen. Hierbei handelt es sich um einen Rechner, der nach Angaben der Bayerischen in wenigen Minuten mittels vier Schritten die Wertspanne für eine Immobilie aufzeigt.

Das Ergebnis des Immobilienrechners erhält man direkt digital in Form eines Bewertungsdossiers per E-Mail. Mit diesem Angebot kann man über Kauf oder Verkauf einer Immobilie, eine Finanzierung oder eine bauliche Veränderung einer Wohnimmobilie die benötigten Informationen erhalten. Auch Hauseigentumsbesitzer können in Echtzeit in regelmäßigen Abständen Bewertungen zu Ihren bestehenden Immobilien bekommen.



„Auch für die Vermögensübersicht, zur Ermittlung des Versicherungsbedarfs oder beim wichtigen Thema Erben und Schenken ist das Tool eine Bereicherung für Eigentumsbesitzer“, so Martin Gräfer, Vorstandsmitglied der Bayerischen. Zudem wird der Ansatz der Ganzheitliche Beratung im Bereich Immobilien durch das Immobilienbewertungstool erweitert. „Wenn der Fokus auf die Bereiche Finanzierung und Vermögensaufstellung gesetzt wird, ist die Bewertung der Immobilie in diesem Prozess unerlässlich. Umso wichtiger ist dieses neue Tool, um unseren Beratern das optimale Werkzeug zur Kundenbetreuung mit an die Hand zu geben.“, kommentiert Martin Gräfer. „Neben der Möglichkeit, dass unsere Berater schnell und effizient auf den Bedarf der Kunden eingehen können, haben auch die Kunden die Möglichkeit mit Hilfe des Tools einen Kauf oder Verkauf bestmöglich und strategisch zu beurteilen.“, so Gräfer