Allianz Versicherungs-AG: Lucie Bakker wird neue Schadenvorständin

Lucie Bakker ist seit 2013 bei der Allianz und seit Januar 2020 Leiterin des Büros des Vorstandsvorsitzenden der Allianz SE, Oliver Bäte. Zuvor war die promovierte Politikwissenschaftlerin bei der Allianz Private Krankenversicherungs-AG (APKV) als Fachbereichsleiterin Leistungs- und Gesundheitsmanagement sowie Abteilungsleiterin Leistungsmanagement tätig.

Vor ihrer Zeit bei der Allianz hat sie mehr als sechs Jahre als Projektleiterin in der Strategieberatung mit dem Schwerpunkt Versicherung und öffentlicher Sektor gearbeitet. Die 40-jährige ist in Brilon geboren, verheiratet und Mutter von zwei Kindern.

„Mit Lucie Bakker kommt eine ausgewiesene Schadenexpertin und erfahrene Managerin in den Vorstand der Allianz Versicherung. Sie hat bei der APKV maßgeblich die Digitalisierung im Leistungsmanagement aufgebaut und den Kunden dabei konsequent in den Mittelpunkt gestellt“, sagt Frank Sommerfeld, Vorstandsvorsitzender der Allianz Versicherungs-AG.

„Mit ihrer Erfahrung aus der Leitung des Büros des Vorstandsvorsitzenden der Allianz SE, aus strategischen internationalen Schadenprojekten und ihrer Aufsichtsratsposition bei der Allianz Direct ist sie eine exzellente Kennerin von Schadenprozessen und wird in der Allianz Versicherungs-AG die konsequente Entwicklung des Schadenmanagements fortsetzen.“

Haug wechselt in den Vorstand der Allianz Asia Pacifik

Jochen Haug scheidet zum 30. September 2022 aus dem Vorstand der Allianz Versicherungs-AG aus und übernimmt zum 1. Oktober 2022 seine neue Aufgabe als Chief Administration Officer (Legal & Compliance, HR) und Head of P&C (Technical Excellence), inklusive MidCorp, im Vorstand der Allianz Asia Pacific. „Ich danke Jochen Haug für seinen großen Beitrag zum Erfolg der Allianz Versicherungs-AG auf ihrem Wachstumskurs“, so Sommerfeld. Haug habe Schaden Deutschland in den letzten Jahren maßgeblich geprägt und weiterentwickelt, so Sommerfeld weiter.

Jochen Haug Foto: Allianz

„Besonders zu erwähnen sind seine großen Verdienste bei der kompletten Neuaufstellung der Schadenorganisation, dem digitalen Umbau des Schadenmanagements, der Weiterentwicklung unseres Kundenmodells sowie der Betrugsabwehr zur Benchmark im deutschen Markt -und nicht zu vergessen das Managen der großen Naturkatastrophen der vergangenen Jahre, insbesondere die verheerende Flut im Ahrtal im Juli 2021“, so Sommerfeld.