„Deutsche Kunden werden immer mehr zu Investoren“ 

Fondspolicen gelten als derzeit ertragsstarke Versicherungsart. Allerdings sorgen Ukraine-Krieg, Inflation und steigende Zinsen auch in diesem Segment derzeit für große Herausforderungen. Wie sich dennoch die Chancen nutzen lassen, warum Fondsgebundene das ideale Vehikel für die Altersvorsorge sind und welche Angebote Standard Life Deutschland dazu hat, erklärt uns Christian Nuschele, Head of Distribution & Marketing Germany & Austria.

Spätestens seit dem Krieg in der Ukraine hat sich das Börsenumfeld dramatisch verschlechtert und ist durch eine hohe Volatilität gekennzeichnet. Welchen Einfluss hat bzw. hatte das auf die Sparte Fondspolicen? Wie sehen Sie die Zukunftsaussichten?

Nuschele: Wir befinden uns aktuell in einer sehr turbulenten Börsenphase und es ist davon auszugehen, dass uns die Volatilität noch einige Zeit begleiten wird. Umso wichtiger ist es aus meiner Sicht, sich zu vergegenwärtigen, dass es sich bei der privaten Altersvorsorge um einen langfristigen Ansparprozess handelt. Auch wenn es immer wieder zu kurzfristigen Krisen an den Börsen kommen kann, ist die Entscheidung für eine investmentorientierte Altersvorsorge aus langfristiger Perspektive richtig. Dabei bin ich fest davon überzeugt, dass Fondspolicen für viele Kunden unverändert die passenden Altersvorsorgelösungen sind. Sie bieten eine Vielzahl sehr guter Anlagemöglichkeiten für unterschiedliche Marktphasen, steuerliche Vorteile gegenüber Fonds und ein sehr hohes Maß an Flexibilität. So können Kundinnen und Kunden ihre Fondsauswahl kostenfrei und steuerneutral anpassen und beispielsweise in defensivere Fonds umschichten. Ich würde empfehlen, einen unabhängigen Berater zu konsultieren, um in der aktuell schwierigen Situation die richtige Entscheidung zu treffen und diese auch regelmäßig zu überprüfen.

Im Sommer haben Sie mit fünf passiven Multi-Asset-Fonds Zuwachs in Ihrer Fondspalette erhalten. Welchen Mehrwert können diese Fonds Anlegern bieten?

Nuschele: Seit Jahren sehen wir einen deutlichen Trend zu Multi-Asset-Konzepten und passiven Investments. Die Global Index Funds von Standard Life kombinieren diese beiden Trends sehr gut miteinander. Dazu sind die Fonds für Anleger einfach verständlich. Denn für jedes Portfolio gibt es einen fest strukturierten Aktien-Anleihe-Mix. Kunden können je nach Risikoneigung einen Aktienanteil von 20, 40, 60, 80 oder 100 Prozent wählen. Die Gewichtungen innerhalb der Portfolios sind fix und werden im Zeitverlauf beibehalten. Wichtig ist neben der klar festgelegten Aktien-Anleihe-Gewichtung auch die breite Diversifikation der neuen Fonds. Der Aktien-Mix umfasst zwölf Sektoren aus 60 Industrie- und Schwellenländern. Der Anleihe-Bestandteil investiert in Tausende von Staats- sowie Unternehmensanleihen mit „Investment Grade“-Status. Natürlich sind auch die Kosten ein Hauptargument für die Fonds. Die fünf Portfolio-Lösungen sind für jährliche Kosten von 0,15 Prozent verfügbar. Last but not least sind die Portfolios gemeinsam mit Vanguard, einem Pionier und Experten bei der Anlage in Indexfonds entwickelt worden. Es gibt also eine Vielzahl von Argumenten für die neuen Global Index Funds.

Standard Life verzichtet in seinen Produkten seit knapp einem Jahrzehnt auf Garantien. Wie kommt das bei Maklern und Vermittlern in Deutschland an, die oft Kunden mit einem in der Regel sehr großen Sicherheitsbedürfnis beraten?

Nuschele: Wir waren in der Tat einer der ersten Versicherer, der in Deutschland im Neugeschäft komplett auf Garantien verzichtet hat. In den ersten Jahren mussten wir noch sehr oft erklären, dass es im Niedrigzinsumfeld aus Renditeaspekten besser ist, auf Garantien zu verzichten und dass sie bei langfristigen Ansparprozessen auch gar nicht notwendig sind. Je länger die Niedrigzinsphase andauerte und je mehr Gesellschaften unseren Schritt nachvollzogen haben, desto intensiver hat bei Vermittlern, aber auch bei Kundinnen und Kunden ein Umdenken stattgefunden. Sie sind deutlich mehr bereit, investmentorientiert anzulegen und auf Garantien zu verzichten. Es setzt sich übrigens auch immer mehr durch, dass es bei Fondspolicen auch Lösungen für sicherheitsorientierte Kunden gibt. In den letzten Jahren haben sich die deutschen Kunden immer mehr vom Sparer zum Investor entwickelt.

Eine optimale Altersvorsorge aufzubauen, ist angesichts der immer undurchsichtigeren Lage an den Kapitalmärkten, aber oft auch durch die eigenen, oft nicht geradlinigen Lebensverläufen immer schwerer zu erreichen. Mit Maxxellence Invest versprechen Sie eine Lösung dieses Dilemmas. Wodurch zeichnet sich dieses Produkt aus?

Nuschele: Für den Erfolg der privaten Altersvorsorge ist es ganz entscheidend, dass eine ausreichend hohe Rendite erwirtschaftet wird. Diesem Fokus auf Rendite kommt Maxxellence Invest mit einer vorselektierten, qualitativ hochwertigen Fondsplatte nach. Für jeden Anleger- und Risikotypen ist hier die passende Lösung dabei. Neben der Qualität haben wir auch darauf geachtet, dass wir die Fonds zu sehr günstigen Fondskosten anbieten können. Dies ist möglich, weil es bei uns ausschließlich provisionsfreie Anteilsklassen gibt. Daneben bietet Maxxellence Invest auch umfangreiche Möglichkeiten auf veränderte Lebens- und Kapitalmarktsituationen reagieren zu können. Von besonderer Bedeutung ist es aber auch, sich gegen das Risiko der Berufsunfähigkeit abzusichern. Mit der Beitragsbefreiung im BU-Fall bietet Standard Life eine besonders gute Lösung. Hier übernimmt Standard Life die Beitragszahlung, der Sparprozess wird also nicht unterbrochen. Die Beitragsbefreiung kann unabhängig von Einkommen und Beruf bis zu einem Monatsbeitrag von 432 Euro mit einer vereinfachten Gesundheitserklärung beantragt werden.

Aus den vorgenannten Gründen muss eine Altersvorsorge heutzutage sehr flexibel sein. In welcher Form kann Maxellence Invest hierbei punkten?

Nuschele: Wir haben bei der Produktgestaltung besonders auf die Flexibilität geachtet und bieten eine Vielzahl von Lösungen. So können junge Kundinnen und Kunden dank des Low Starts mit niedrigen Beiträgen ihre private Altersvorsorge starten und sich gleichzeitig gegen das BU-Risiko absichern. Bei finanziellen Engpässen können Beitragsferien oder –reduzierungen beantragt werden. Auch Teilauszahlungen sind jederzeit möglich. Umgekehrt können natürlich auch Zuzahlungen geleistet werden, um die private Altersvorsorge aufzustocken. Vereinbarte Dynamiken können beliebig oft aktiviert und wieder ausgesetzt werden. Die Fondsauswahl im Portfolio kann zwölfmal im Jahr kostenfrei verändert werden, ohne dass Abgeltungssteuer fällig wird.

Das Produkt WeitBlick zielt eher auf die Ruhestandsplanung und die Bedarfe der Zielgruppe 50plus ab. Was zeichnet das Produkt aus?

Nuschele: Bei WeitBlick steht nicht der Vermögensaufbau, sondern die Vermögensstrukturierung im Mittelpunkt. WeitBlick bietet Kundinnen und Kunden die Möglichkeit, lebensbegleitend renditeorientiert investiert zu bleiben. Auch Zuzahlungen oder Teilauszahlungen sind möglich. Entnahmen können individuell und unregelmäßig erfolgen oder als automatisierter Auszahlungsplan. Mit dem Auszahlungsplan können bestehende Rentenzahlungen planbar aufgestockt werden. Kundinnen und Kunden können die Höhe und den Zeitpunkt der Auszahlungen bestimmen und auch jederzeit wieder flexibel ändern. 50plus-Kunden kümmern sich aber nicht nur um die eigene Absicherung, sondern haben auch die Vermögensübertragung im Blick. Dank der „Familien-Option“ können Kunden und Kundinnen frühzeitig ihr Vermögen an nachfolgende Generationen übertragen, indem sie ihren Vertrag auch mit zwei Versicherungsnehmern und/oder zwei versicherten Personen ausgestalten. Für diese Vermögensübertragung zu Lebzeiten sind weder notarielle Beurkundungen noch spätere testamentarische Aktualisierungen notwendig. Zudem nutzen Versicherungsnehmer Freibeträge bei der Erbschaft- und Schenkungsteuer.

Letzte Frage: Was steht in den kommenden Monaten auf der „To-Do-Liste“ bei Standard Life Deutschland, in welchen Bereichen wollen Sie Akzente setzen?

Nuschele: Wir werden in den kommenden Monaten alles daran setzen, unseren eingeschlagenen Wachstumskurs weiter fortzusetzen. Dazu haben wir unter anderem unser Vertriebsteam personell aufgestockt, weitere Neueinstellungen werden folgen. Wir werden aber auch produktseitig in den kommenden Monaten Neuerungen auf den Markt bringen, aber auch die bestehenden Produkte gezielt verbessern. Zuletzt haben wir beispielsweise bereits unseren Rentenzins von 0,25 auf 1,25 Prozent erhöht. Auch hier werden wir nach Möglichkeiten suchen, uns im Bereich der Rente weiter zu verbessern. Mir liegt aber besonders am Herzen, unsere Vertriebspartner bestmöglich zu unterstützen. Wir sind Partner des unabhängigen Vertriebs und möchten unseren Anteil dazu beitragen, die Reputation des unabhängigen Vertriebs weiter zu stärken. Unabhängige Makler leisten wichtige Arbeit und sorgen tagtäglich durch ihre Beratung für gelebten Verbraucherschutz. Dies sollte mehr in den Fokus der Öffentlichkeit kommen.

