Nachhaltigkeit sichert Zukunft

Das Geschäft von Versicherern folgt dem gesellschaftlichen Auftrag, im Alter und in Notlagen die Existenz und Lebensqualität der Kund:innen zu sichern und ist somit per se langfristig orientiert. Versicherer müssen daher schon immer besonders hohen Sicherheitsansprüchen in der Kapitalanlage genügen.

Ein Aspekt, der in den letzten Jahren zunehmend Einfluss auf unser Geschäftsmodell nimmt, ist der Klimawandel. Die dadurch entstehenden Extremwetterschäden, Ernteausfälle und gesundheitlichen Folgen werden auf Dauer unkalkulierbar und letztendlich nicht mehr versicherbar. Es ist also nicht nur moralische Pflicht gegenüber künftigen Generationen, sondern ureigenstes Interesse der gesamten Branche, den nachhaltigen Umbau von Wirtschaft und Gesellschaft voranzutreiben.

Nachhaltig investieren

Auf dem Weg zu einer nachhaltigeren Zukunft ist die Kapitalanlage der größte Hebel. Versicherer als institutionelle Investoren, die sehr hohe Summen bewegen, können durch gezielte Entscheidungen darüber, Projekte oder Geschäftsmodelle von Unternehmen oder staatlichen Einrichtungen zu finanzieren oder aber bewusst davon abzusehen, entscheidenden Einfluss ausüben und ihre Marktmacht nutzen. AXA engagiert sich bereits seit 2003 in verschiedenen richtungsweisenden Initiativen zur nachhaltigen Kapitalanlage. Eines der wichtigsten Bündnisse ist die 2019 von AXA mit ins Leben gerufene Net Zero Asset Owner Alliance, ein Bündnis der weltweit größten Versicherer mit dem Ziel, die eigenen Anlageportfolios bis 2050 klimaneutral zu stellen. AXA hat sich vorgenommen, die Emissionen bis 2025 um 20 Prozent im Vergleich zu 2019 zu reduzieren und 2023 gruppenweit 25 Milliarden Euro in grüne Anlagen zu investieren.

Nachhaltig versichern

Mit der Fonds-Rente GreenInvest hat AXA 2022 eine rein nachhaltige Fonds-Rente auf den Markt gebracht. GreenInvest vereint die Vorteile einer nachhaltig orientierten Fondsanlage mit den Vorteilen klassischer Versicherungen. Mithilfe eines mehrstufigen Auswahlprozesses haben die Anlageexpert:innen von AXA eine sorgfältige Auswahl an nachhaltigen top Investments getroffen, die alle in den Kategorien „ESG“ (Artikel 8) oder „Impact“ (Artikel 9) gemäß EU-Offenlegungsverordnung eingestuft sind. Ihre Kund:innen erhalten ein attraktives, nachhaltiges Fondsportfolio zur Auswahl und profitieren gleichzeitig von Vorteilen einer Rentenversicherung.

Nachhaltig arbeiten

Auch in anderen Unternehmensbereichen engagiert AXA sich im Kampf gegen den Klimawandel. Seit 2008 werden regelmäßig Maßnahmen zur Reduzierung der Emissionen sowie von Wasser, Papier und Abfall abgeleitet. So konnte AXA Deutschland seine CO 2 -Emissionen u.a. durch den flächendeckenden Einsatz von Ökostrom, energiesparende Technologien, Reduzierung von Dienstreisen und Forcierung der Elektrifizierung der Dienstwagenflotte innerhalb von 9 Jahren mehr als halbieren.

Nachhaltig handeln

Ein weiterer wichtiger Aspekt: Für AXA ist Vielfalt und ein faires Mitarbeiten die Voraussetzung für eine gute Unternehmenskultur. Gesundheit und Resilienz sind als fester Bestandteil in der Unternehmenskultur verankert. Auch der Bereich Diversity und Inclusion liegt AXA am Herzen. Denn Vielfalt bereichert und hilft dabei, innovative Lösungen zu entwickeln. Einen Schwerpunkt setzt AXA hier auf Gender Diversity, wobei der Fokus auf der Erhöhung des Anteils von Frauen in Führungspositionen liegt.

AXA ist zutiefst davon überzeugt, einen echten Beitrag zum nachhaltigen Umbau von Wirtschaft und Gesellschaft leisten zu können. Im November 2021 hat das Ratingunternehmen Zielke Research Consult AXA als nachhaltigsten Versicherer Deutschlands ausgezeichnet – für AXA die Bestätigung, auf dem richtigen Weg zu sein und zugleich Ansporn, den eingeschlagenen Weg in Richtung Nachhaltigkeit auch zukünftig konsequent in allen Dimensionen weiterzugehen.

