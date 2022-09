Altersvorsorge: Allianz Leben führt flexibles Garantieniveau ein

Liechtenstein Life Assurance wächst in Deutschland um knapp 50 Prozent

In Deutschland ist die Liechtenstein Life Assurance seit 2015 aktiv und verzeichnet ein Prämienwachstum von 48 Prozent. Summe der Einmalprämien und laufenden Beiträge steigt um 36 Prozent. Das Vorsorgeprodukt Nettopolice yourlife netto (plus) sei auch bei Maklern beliebt, so Aron Veress, CEO der …