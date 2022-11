Kfz-Schadenermittlung in 60 Sekunden – Allianz Direct setzt auf KI

Allianz Direct setzt in der Schadensermittlung im Kfz-Segment auf Künstliche Intelligenz. In einfachen Fällen soll sich die Höhe eines einfachen Schadens binnen 60 Sekunden ermitteln lassen.

Allianz Direct setzt in der Schadensermittlung im Kfz-Segment auf Künstliche Intelligenz. In einfachen Fällen soll sich die Höhe eines einfachen Schadens binnen 60 Sekunden ermitteln lassen, teilte der Kfz-Versicherer mit. Der Prozess ermögliche Kunden in Deutschland, in nur wenigen Schritten und mittels Foto-Upload ihren Schaden zu melden und eine präzise Einschätzung des Schadens zu erhalten, betont der Versicherer.

Um die schnelle und genaue Schadenermittlung zu realisieren, hat Allianz Direct in Zusammenarbeit mit der Allianz SE „Utility for Claims“-Einheit und Control Expert ein innovatives Verfahren zur Schadenhöhenermittlung mittels künstlicher Intelligenz entwickelt. Dabei laden Kunden laden Fotos des betreffenden Fahrzeuges und des Schadens hoch. Das System erkennt, ob sicherheitsrelevante Fahrzeugteile beschädigt sind, ob es sich um einen Totalschaden handelt oder ob andere Beschädigungen vorliegen.

Auf Basis dieser Informationen werden die voraussichtlichen Reparaturkosten ermittelt. Bei Schäden bis zu einer Höhe von 2.000 Euro kann sogar eine sofortige Auszahlung der Schadenssumme erfolgen.

Sofern die Schadensumme höher liegt, können die Versicherten alternativ eine der professionellen Partner-Werkstätten auswählen, die einen automatischen Reparaturauftrag erhält und sich über die hinterlegten Kontaktdaten mit dem Antragsteller in Verbindung setzt.

„Die Zukunft der Schadenerkennung und -ermittlung ist digital, unkompliziert, intuitiv und schnell. Um noch besser auf die Bedürfnisse unserer Kunden einzugehen, haben wir unsere „60 Sekunden“ Schadenermittlung implementiert und damit den Self-Service-Prozess für unsere Kunden erheblich optimiert“, sagt Philipp Kroetz, CEO von Allianz Direct.