Neuer Partner und Geschäftsführer bei US Treuhand

Thomas Gütle wechselt mit Wirkung zum 1. November 2016 zu dem Emissionshaus US Treuhand. Als Geschäftsführer verantwortet er künftig den Bereich “Institutionelle und semi-institutionelle Kunden”, teilte das Unternehmen mit.

Gütle sei zudem an der Gesellschaft als Partner beteiligt. Er werde das Unternehmen gemeinsam mit Volker Arndt und dem Gründer Lothar Estein führen. Arndt sei ebenfalls an der US Treuhand beteiligt und als Geschäftsführer zuständig für den Bereich “Publikumsfonds / Privatkunden”. Künftig sollen sowohl maßgeschneiderte Kundenlösungen als auch US-Fonds angeboten werden. Erste Produkte seien bereits für das erste Quartal 2017 geplant.

Thomas Gütle war zuletzt zehn Jahre Deutschlandchef des internationalen Investmentmanagers Savills Investment Management, so die Mitteilung. Er habe das Deutsch-landgeschäft des Unternehmens hauptverantwortlich aufgebaut. Zu seinen Aufgaben gehörten demnach vor allem die Entwicklung neuer Produkte, das Fundraising sowie die Betreuung der institutionellen Kunden. Zuvor war er Head of Business and Product Development bei TMW Pramerica Immobilien GmbH. (sl)

Foto: US Treuhand