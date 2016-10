DFI Analyse: 5,5 Sterne für HKA Hanseatische Kapitalverwaltung

Das Deutsche Finanzdienstleistungs-Institut (DFI) bewertet die Performance der HKA Hanseatische Kapitalverwaltung AG aus Hamburg mit 5,5 von maximal sechs Sternen als „ausgezeichnet“. Basis der Analyse war der Performancebericht 2015.

Die Hanseatische wurde 2013 als Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) zugelassen und hat neben der Emission neuer Fonds auch die Verwaltung der zuvor von ihren Schwestergesellschaften Immac und DFV emittierten Fonds übernommen.

Die Gruppe hat seit ihrer Gründung im Jahr 1997 bis Ende 2015 insgesamt 71 Publikumsfonds mit rund 518 Millionen Euro Eigenkapital und einem Investitionsvolumen von gut 1,2 Milliarden Euro aufgelegt.

Die Immac-Fonds investieren ausschließlich in Sozialimmobilien in Deutschland und seit 2008 auch in Österreich, weit überwiegend in stationäre Pflegeheime. DFV hat zudem einen Hotelfonds aufgelegt. Die Gruppe verfügt damit über eine kontinuierliche Emissionshistorie von fast 20 Jahren.

Pachteinnahmen fast exakt auf Plan

Sämtliche Fonds wurden wie geplant platziert und realisiert. Die Objekte wiesen Ende 2015 auf Basis von meist langfristigen Pachtverträgen einen Vermietungsstand von 100 Prozent auf. Die kumulierten Pachteinnahmen seit Fondsauflage erreichten 99,2 Prozent der Prognosen und lagen damit fast exakt auf Plan.

Auch die Auszahlungen erfolgten bis auf sechs Ausnahmen wie prognostiziert und erreichten insgesamt rund 96 Prozent der Planwerte. Drei Fonds aus den Jahren 2001 und 2002 werden durch die Finanzierung in Schweizer Franken spürbar beeinträchtigt.

Ausgezeichnete Performance

Die durchschnittlichen Auszahlungen der Fonds belaufen sich auf rund 6,3 Prozent pro Jahr. Das liegt etwa 2,2 Prozentpunkte über dem Durchschnitt, den das DFI für eine Vergleichsgruppe aus 296 deutschen und europäischen Immobilienfonds anderer Anbieter auf Basis von Performanceberichten für 2014 ermittelt hat (Zahlen zu Vergleichsfonds für 2015 lagen noch nicht vor).

Insgesamt beurteilt das DFI die Performance der Fonds als ausgezeichnet. Inhaltlich geht der Performancebericht der Hanseatischen weit über die Mindestangaben nach dem Standard des Sachwerteverbands BSI hinaus und enthält unter anderem Soll-Ist-Vergleiche sowie ausführliche Angaben zu den einzelnen Fonds. (sl)

Das Deutsche Finanzdienstleistungs-Institut GmbH (DFI) ist als Research- und Analysehaus traditionell führend in der Bewertung von Leistungsbilanzen/Performanceberichten der Anbieter von Sachwertanlagen. Es gehört wie Cash.Online zu der Cash.Medien AG.