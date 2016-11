Hansainvest kauft Windparks in Ostdeutschland

Die Hansainvest Hanseatische Investment-GmbH erweitert mit dem Ankauf von fünf Onshore-Windparks mit einer Gesamtleistung von etwa 47 Megawatt ihr bereits bestehendes Onshore-Windparkportfolio.

Die Anlagen befinden sich bereits alle in Betrieb und profitieren somit von festen Einspeisevergütungen nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz 2014, teilte Hansainvest mit. Verkäufer der in Brandenburg und Sachsen-Anhalt gelegenen Anlagen sei der Windparkentwickler UKA Umweltgerechte Kraftanlagen GmbH & Co. KG aus Meißen.

“Mit dem Erwerb können wir unsere erfolgreiche Investitionsstrategie im Bereich Infrastruktur weiter fortsetzen”, sagte Nicholas Brinckmann, Geschäftsführer der Hansainvest. “Investitionen in deutsche Windenergieanlagen sind durch die langjährige fixe Einspeisevergütung unabhängig von den Weltmärkten und bieten somit ein unkorreliertes Asset. Auch für das Jahr 2017 haben wir uns daher vorgenommen, weitere Investitionen im Bereich Infrastruktur, speziell in Erneuerbare Energien, vorzunehmen”, so Brinckmann weiter. (sl)

Foto: Hansainvest