Primus Valor: Eigene KVG erhält Zulassung

Die Alpha Ordinatum GmbH, eine Schwestergesellschaft des Mannheimer Emissionshauses Primus Valor AG, hat von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) die Erlaubnis als Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) erhalten.

„Die Zulassung zur Gründung einer eigenen KVG ist für unsere Unternehmensgruppe ein bedeutender Schritt“, betonte Gordon Grundler, Vorstandsmitglied des auf deutsche Wohnimmobilien spezialisierten Emissionshauses und auch Geschäftsführer der Alpha Ordinatum. Weiterer Geschäftsführer der frisch gebackenen KVG ist Dr. Thomas Peters. Bei dem im Frühjahr ausplatzierten ersten Publikums-AIF hatte Primus Valor noch mit Hansainvest als externe Service-KVG zusammengearbeitet.

„Von der eigenen KVG versprechen wir uns neben langfristig geringeren Kosten auch eine zügigere Umsetzung kommender Projekte“, so Grundler. „Wir entscheiden uns mit diesem logischen nächsten Schritt einer eigenen KVG bewusst für den regulierten Markt und bieten auch weiterhin ausschließlich weiße Kapitalmarkt-Produkte.“

Primus Valor will bis Ende des laufenden Jahres mit dem ImmoChance Deutschland 8 Renovation Plus (ICD 8) ein neues Produkt aus der ImmoChance-Deutschland-Reihe an den Start bringen, teilte das Unternehmen mit. „Mit dem Erfolg unserer ImmoChance-Deutschland-Reihe lag die Gründung einer eigenen KVG auf der Hand und ist vor allem dem Wachstum und der Dynamik des Unternehmens geschuldet“, so Grundler. „Darüber hinaus haben wir mit der deutschen Privatbank M.M.Warburg als Verwahrstelle des ICD 8 einen äußerst renommierten und erfahrenen Partner an unserer Seite gewonnen.“

Das von Primus Valor verwaltete Anlagevermögen liegt nach eigenen Angaben derzeit bei über 150 Millionen Euro. „Wir sind zuversichtlich, dass wir unsere Erfolgsgeschichte mit dem Vertriebsstart unseres ICD 8 noch in diesem Jahr fortschreiben können. Unsere eigene KVG und das damit verbundene Vertrauen der Aufsichtsbehörden unterstreichen dies“, sagte Grundler. (sl)

Foto: Primus Valor