Spezial-AIF von Union Investment kauft Wohnungen in Essen

Ein Wohnimmobilien-Spezialfonds des Asset Managers Union Investment hat ein Portfolio mit 519 Wohnungen in Essen im Wert von 40 Millionen Euro erworben. Investments für weitere 150 Millionen Euro sind in der Pipeline.

Das teilte die Deutsche Asset One GmbH mit, die von Union Investment mit dem Investment- und Asset-Management des alternativen Investmentfonds (AIF) mandatiert wurde und den Ankauf getätigt hat. Bei dem deutschlandweit anlegenden Spezialfonds handelt es sich der Mitteilung zufolge um einen reinen Eigenkapital-Club-Deal deutscher institutioneller Anleger, der im Oktober 2016 aufgelegt wurde und in einem ersten Schritt 170 Millionen Euro investieren soll.

Das jetzt erworbene Portfolio im Essener Süden teilt sich demnach auf mehrere Einzelgebäude auf und befindet sich auf einem umfassend begrünten Grundstück. Dr. Christoph Schumacher, Geschäftsführer der Union Investment Institutional Property GmbH, sagte: „Essen beheimatet fünf der 50 umsatzstärksten Unternehmen Deutschlands und hat im Vergleich zu nahezu allen anderen Städten des Ruhrgebiets in den vergangenen Jahren einen Bevölkerungszuwachs verzeichnet.“

Aktuell befinde sich eine Investmentpipeline in Höhe von 150 Millionen Euro in der Prüfung, erklärte Thilo von Stechow, Geschäftsführer der Deutschen Asset One. „Dabei prüfen wir bundesweit Bestands- und Neubauobjekte in A-Städten und ausgewählten B-Städten, die im Umkreis der großen Metropolen liegen. Auch C-Städte mit positiver Bevölkerungsprognose und überdurchschnittlicher Kaufkraft kommen für uns infrage,“ so von Stechow weiter. (sl)

Foto: Union Investment