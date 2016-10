“Ein sehr erfolgreiches Vertriebsjahr”

Cash.Online sprach zum Start der 20. DKM in Dortmund mit Thomas Emlinger, Pressesprecher der WWK Versicherungen.

Cash.Online: Welche Themen werden auf der DKM 2016 dominieren?

Emlinger: Neben den klassischen vertrieblichen und produktorientierten Themen aus der Versicherungswelt werden auf der diesjährigen Messe die Themen Regulierung und der Umgang mit den neuen technologischen Medien eine große Rolle spielen.

Welche Pläne hat Ihr Haus für die Veranstaltung?

Unter dem Motto “FC Augsburg und WWK – Das Team macht’s” zeigt sich die WWK auf der diesjährigen DKM mit einen völlig neugestalteten Messestand. Inhaltlich steht nach wie vor unsere vielfach ausgezeichnete Fondsrentengeneration “WWK Intelli Protect” im Vordergrund. Wir präsentieren den Fachbesuchern aber auch unser neues digitales Onlineportal WWK bAVnet. Damit bieten wir bAV-Kunden eine innovative Plattform zur Vereinfachung ihrer bAV-Administration und ermöglichen unserem Vertrieb im stark umkämpften bAV-Markt einen noch besseren Zugang insbesondere auch zu kleineren und mittelständischen Firmen.

Wie zufrieden sind Sie mit dem bisherigen Geschäftsverlauf 2016?

Das Jahr 2016 ist für die WWK ein sehr erfolgreiches Vertriebsjahr, so erwarten wir im Maklervertrieb ein Produktionswachstum von über 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Gemessen an der Neugeschäftsentwicklung der gesamten Branche ist dies eine beachtliche und äußerst erfreuliche Leistung.

Welche Schwerpunkte wollen Sie 2017 setzen?

Unser Erfolg hängt sehr stark mit unseren attraktiven Fondsrenten auf Basis des Garantiesystems “WWK Intelli Protect” zusammen. Mit diesem Konzept können Sparer die Chancen an den Aktienmärkten optimal ausnutzen, während sie gleichzeitig die Garantie haben, dass die investierten und eingezahlten Beiträge und gegebenenfalls Förderungen uneingeschränkt erhalten bleiben. An diesen Erfolg wollen wir auch in den kommenden Jahren anschließen und weitere Marktanteile gewinnen. Dabei liegt der Fokus auf Fondsrenten mit Garantie, auf der Riester-Rente und in der bAV.

Interview: Kim Brodtmann

Foto: WWK