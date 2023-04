5 Anleihe-Strategien bei sich ändernden Märkten

Die Unsicherheit ist weiterhin groß, da die Anleger mit einer Reihe von Problemen zu kämpfen haben, darunter eine hohe Inflation, geopolitische Risiken und Zentralbanken, die ihre Geldpolitik weiter straffen, obwohl sich das Wirtschaftswachstum verlangsamt. Diese Dynamik ist eine Herausforderung für Portfolios, aber die gute Nachricht ist, dass die Anleiherenditen auf das attraktivste Niveau seit mehr als einem Jahrzehnt sind. Das bedeutet, dass Anleger nicht nur die Möglichkeit haben, mit Anleihen höhere Erträge zu erzielen, sondern auch eine Sicherheitsmarge, die sie schützt, falls die Zinsen wieder steigen. Nach einer schwierigen Zeit sind die Anleihenmärkte jetzt viel besser auf die neuen Marktgegebenheiten eingestellt.

1. Attraktive Gelegenheit bei hochwertigen Staatsanleihen

Der Bestand an Schuldtiteln mit negativer Verzinsung ist dank der deutlichen Neubewertung der Anleiherenditen im vergangenen Jahr so gut wie verschwunden. Dies hat zu verbesserten Bewertungen an den Märkten für hochwertige Staatsanleihen geführt, deren Renditen zu den höchsten seit der globalen Finanzkrise gehören. In einigen Fällen, wie z. B. am US-Schatzmarkt, ist die Renditekurve umgekehrt – ein Szenario, in dem die kurzfristigen Renditen höher sind als die von Anleihen mit längeren Laufzeiten. Da sich das Wirtschaftswachstum voraussichtlich weiter verlangsamen wird, dürfte die Duration hochwertiger Anleihen im Laufe des Jahres immer attraktiver werden. Die Inflation zeigt ebenfalls Anzeichen einer Abkühlung und dürfte sich weiter abschwächen, was die Möglichkeit positiver realer Renditekurven von Staatsanleihen in der Zukunft erhöht. Dies ist eine potenziell verlockende Gelegenheit, aber Selektivität ist entscheidend, da einige Länder zur Finanzierung ihrer Haushaltsdefizite in diesem Jahr große Mengen an Schuldtiteln ausgeben müssen und das zu einer Zeit, in der die Zentralbanken entweder ihre Käufe reduzieren oder aktiv verkaufen.