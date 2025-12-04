Acatis setzt verstärkt auf China: Was der Qilin Marco Polo Asien Fonds bietet

Der zweite Asienfonds aus dem Haus Acatis, der eine gewisse Würze ins Depot bringen kann, ist der Acatis QILIN Marco Polo Asien Fonds, der im laufenden Jahr bis Ende September ein Plus von 21,4 Prozent erzielte (Anteilklasse A). Dieser Aktienfonds investiert in aufstrebende asiatische Unternehmen,

wobei das Anlageuniversum insbesondere Aktien chinesischer Unternehmen beinhaltet, in die über den Stock Connect (Shanghai und Shenzhen) investiert werden kann, sowie chinesische Unternehmen, die außerhalb des chinesischen Festlands notiert sind. Mit dem Acatis QILIN Marco Polo Asien Fonds haben Anlegerinnen und Anleger somit die Chance, vom Wachstum der alten und neuen Weltmacht China zu profitieren. Nach schwierigen Jahren, geprägt von einer Immobilienkrise, ist China wieder zurück auf Kurs, zeigt seine Innovationsstärke, besonders im Bereich der Künstlichen Intelligenz und der zunehmenden Selbstversorgung mit Chips für die Technologiebranche. Chinas entschlossene und klare Reaktion auf Trumps Zölle scheint ebenfalls erfolgreich zu sein. Das gibt lokalen chinesischen Investoren wieder Vertrauen in ihren eigenen Aktienmarkt und sie investieren.

Value-Investmentansatz

Bei der Titelauswahl verfolgt das Fondsmanagement den seit Jahren bewährten Value Investmentansatz, ergänzt durch einen Momentumansatz. Die Titelauswahl erfolgt aktiv und flexibel nach einem quantitativen und qualitativen Selektionsprozess. Hier wird Acatis durch den Researchpartner Qilin Capital unterstützt.

Expertise und Wissen in China

Erfolgreiches Investieren in chinesische Unternehmen scheiterte bisher oft an mangelnder Expertise vor Ort. Doch mit dem Acatis QILIN Marco Polo Asien Fonds bietet Acatis einen Fonds an, der richtigen Zeit kommen. aufgrund des Research-Teams Qilin in Shanghai mit Expertise und Wissen in China und in asiatische Unternehmen investiert.



Beispiele aus dem Portfolio:

Shenguyi Technology: solides Unternehmen mit guter strategischer Ausrichtung auf Elektrifizierung, Digitalisierung und Automatisierung. Die Wachstumsaussichten werden als stark bewertet.

BYD: ein weltweit führender Anbieter im Bereich Elektromobilität mit starker Marktstellung in China und starkem Expansionsdrang nach Europa.

Tencent: Bekannt unter anderem durch die Messaging-App WeChat (in China: Weixin), ist Tencent auch digitaler Zahlungsdienstleister mit Cloud- und KI-Ambitionen sowie einem riesigen Gaming-Geschäft.

Meituan Dianping: führendes Plattform-Unternehmen im Bereich “Local Life Services” in China, allerdings auch mit Margendruck und intensivem Wettbewerb.



Der Acatis Asia Pacific Plus Fonds und der Acatis QILIN Marco Polo Asien Fonds werden aktiv und unabhängig von einer Benchmark gemanagt. Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.