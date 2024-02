AfW: Ein Pool ist vielen Maklern nicht genug

35,5 Prozent sind an zwei Pools oder Verbünde angeschlossen, 17,5 Prozent an drei und 10,2 Prozent an vier oder mehr. Im Durchschnitt nutzen sie 2,0 Partner. 31,8 Prozent bevorzugen eine einzige Anbindung.

Die Nutzung mehrerer Partner bleibt stabil, wobei 79 Prozent weder mehr noch weniger wünschen. Die Auswahlkriterien umfassen vor allem Werkzeuge und Tools (86,9 Prozent), gefolgt vom Produktportfolio (86,1 Prozent). Weiterbildungsangebote (83,3 Prozent) und Softwaretools (82,2 Prozent) stehen bei der Nutzung der Angebote im Fokus.

„Die Poollandschaft konsolidiert sich zunehmend, woran der Einstieg von Investoren sicherlich seinen Anteil hat. Der Anteil der Vollsortimenter, die Maklern ein breites Angebot an Produkten, IT und Service bieten wächst und Anbieter, die sich auf bestimmte Produkte spezialisiert haben, werden weniger“, erläutert Norman Wirth, Vorstandsmitglied des AfW. Insgesamt wurden 1.108 Maklerinnen und Makler befragt.