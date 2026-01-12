Aktien, Anleihen, ESG: UCITS-ETF-Markt wächst 2025 auf 2,53 Billionen Euro

Im Dezember 2025 setzte der UCITS-ETF-Markt seinen Wachstumskurs fort und schloss das Jahr auf einem neuen Höchststand ab. Die Nettozuflüsse beliefen sich im Gesamtjahr auf 324,8 Milliarden Euro, davon entfielen 29,2 Milliarden Euro auf den letzten Monat. Das verwaltete Vermögen stieg im Jahresverlauf auf 2,53 Billionen Euro.

Damit knüpft der Markt an die hohe Dynamik der Vormonate an. Die anhaltenden Mittelzuflüsse spiegeln die starke Stellung von ETFs als zentrales Instrument in der strategischen und taktischen Allokation institutioneller und privater Anleger wider.

Vor allem breit aufgestellte UCITS-Strukturen profitierten von dem positiven Marktumfeld und der Nachfrage nach transparenten, liquiden Anlagevehikeln.

Aktien-ETFs bleiben zentraler Wachstumstreiber

Aktien-ETFs behaupteten im Dezember erneut ihre führende Rolle. Mit Zuflüssen von 20,9 Milliarden Euro entfiel der größte Anteil der Neuinvestitionen auf diese Anlageklasse. Besonders globale Aktienstrategien standen im Fokus und verzeichneten im Dezember Zuflüsse von 9 Milliarden Euro. Auf Jahressicht überschritten sie damit die Marke von 100 Milliarden Euro.

Auch regional differenzierte Strategien wurden stark nachgefragt. Europäische Aktien-ETFs sammelten im Dezember 4,7 Milliarden Euro ein, während Schwellenländer-ETFs Zuflüsse von 4 Milliarden Euro erzielten. Die Entwicklung unterstreicht das anhaltende Interesse an international diversifizierten Aktienengagements.

Die Zahlen zeigen, dass Anleger trotz geopolitischer und konjunktureller Unsicherheiten weiterhin auf Wachstum setzen und Aktien-ETFs als effizientes Vehikel für den globalen Marktzugang nutzen.

Anleihen-ETFs profitieren von Stabilitätsbedarf

Im Fixed-Income-Segment flossen im Dezember 7,4 Milliarden Euro in Anleihen-ETFs. Besonders gefragt waren Strategien mit ultrakurzen Laufzeiten, die 2,7 Milliarden Euro anzogen. Staatsanleihen-ETFs sowie breit aggregierte Anleihenstrategien verzeichneten jeweils Zuflüsse von 1,5 Milliarden Euro.

Im Gesamtjahr beliefen sich die Nettozuflüsse in Anleihen-ETFs auf 78,5 Milliarden Euro. Die Mittelbewegungen deuten darauf hin, dass Anleger gezielt risikoärmere und liquide Bausteine in ihre Portfolios integrieren.

Vor dem Hintergrund attraktiver Zinsniveaus gewinnen Anleihen-ETFs damit erneut an Bedeutung als Instrument zur Stabilisierung und Diversifikation.

ESG-Strategien bleiben fester Bestandteil der Allokation

Nachhaltige ETFs setzten ihren Wachstumstrend auch 2025 fort. In Aktien-ESG-ETFs flossen im Jahresverlauf 33,1 Milliarden Euro, während Anleihen-ESG-ETFs Zuflüsse von 20,3 Milliarden Euro verzeichneten.

Multi-Asset-ETFs und alternative Strategien spielten im Dezember eine geringere Rolle. Hier kam es lediglich zu moderaten Zuflüssen beziehungsweise leichten Abflüssen, ohne das Gesamtbild wesentlich zu verändern.

Die Entwicklung zeigt, dass ESG-Kriterien weiterhin fest in den Anlageentscheidungen vieler Investoren verankert sind und sowohl im Aktien- als auch im Anleihenbereich eine relevante Rolle spielen.