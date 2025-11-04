Alle Ökoworld-Fonds erhalten FNG-Siegel mit Bestbewertung

Die Fonds der Ökoworld AG wurden vom Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) mit der höchsten Bewertung ausgezeichnet. Alle fünf Fonds des Hauses erhielten im ersten Anlauf das begehrte FNG-Siegel mit drei Sternen. Das Siegel gilt als wichtigste Auszeichnung für nachhaltige Geldanlagen im deutschsprachigen Raum und bewertet unter anderem Transparenz, Glaubwürdigkeit und Umsetzung von Nachhaltigkeitskriterien.

Dr. Oliver Pfeil, Vorstandsvorsitzender der Ökoworld AG, betont: „Wir sind stolz, dass wir das Prüfteam direkt im ersten Anlauf von der hohen Professionalität und Glaubwürdigkeit unseres Nachhaltigkeitsansatzes überzeugen konnten. Das FNG-Siegel mit drei Sternen ist für uns Bestätigung und Ansporn zugleich: Unsere Kundinnen und Kunden können sich darauf verlassen, dass sie mit den Ökoworld-Fonds rundum nachhaltige Geldanlageprodukte erhalten.“

Eigenständige Nachhaltigkeitsanalyse

Die Auszeichnung bezieht sich auf alle fünf Fonds des Unternehmens, die die strengen Anforderungen des FNG-Standards erfüllen. Bewertet werden dabei nicht nur ökologische und soziale Kriterien, sondern auch Governance-Aspekte, Transparenz und Dialogbereitschaft der Anbieter. Ökoworld setzt hierbei auf ein hauseigenes Nachhaltigkeitsresearch, das unabhängig von externen Ratingagenturen arbeitet.

Diese interne Abteilung hat über viele Jahre eine eigene Methodik entwickelt, um Unternehmen und Nachhaltigkeitsrisiken systematisch zu bewerten. Der Fokus liegt dabei auf einem klar definierten, ethisch-ökologischen Ansatz, der finanzielle und nachhaltige Kriterien miteinander verbindet.

Bestätigung für konsequenten Ansatz

Verena Kienel, Leiterin Nachhaltigkeitsresearch bei Ökoworld, erklärt: „Dass unsere konsequente und detaillierte Vorgehensweise nun auch durch das FNG-Siegel mit drei Sternen gewürdigt wird, freut uns sehr. Es zeigt, dass unser ganzheitlicher Ansatz und unser Engagement gesehen und geschätzt werden.“

Mit der Auszeichnung stärkt Ökoworld ihre Position im wachsenden Markt nachhaltiger Geldanlagen. Für Anlegerinnen und Anleger ist das FNG-Siegel ein verlässliches Orientierungssystem, das Transparenz und Qualität sichtbar macht. Die Bestbewertung aller Fonds unterstreicht den Anspruch des Unternehmens, Nachhaltigkeit nicht nur als Anlagekriterium, sondern als integralen Bestandteil der Unternehmensphilosophie zu verstehen.