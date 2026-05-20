Altersarmut? Von wegen! Eine neue Studie räumt mit einem Mythos auf

Fast 3,54 Millionen Rentnerinnen und Rentner gelten in Deutschland offiziell als armutsgefährdet. Die Quote liegt bei einem neuen Höchststand von 19,6 Prozent. Doch was diese Zahl nicht zeigt, könnte die gesamte sozialpolitische Debatte verändern: das Vermögen hinter der Rente.

Eine neue Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) hat auf Basis aktueller Haushaltsdaten der Deutschen Bundesbank untersucht, wie sich das Bild verändert, sobald neben dem monatlichen Rentenbezug auch Immobilienbesitz, Spareinlagen und weitere Vermögenswerte berücksichtigt werden. Das Ergebnis stellt die Aussagekraft der gängigen Methode grundlegend infrage: Ein erheblicher Teil der statistisch als arm eingestuften Rentnerinnen und Rentner lebt tatsächlich in materiell deutlich besseren Verhältnissen.

„Die Höhe der gesetzlichen Rente allein sagt oft wenig über den tatsächlichen Wohlstand aus – wir brauchen eine Messmethode, die das gesamte Vermögensbild abbildet“, erklärt das IW.

Warum die Armutsquote strukturell verzerrt ist

Das Problem ist methodischer Natur, aber mit erheblicher politischer Tragweite. Als armutsgefährdet gilt in Deutschland, wer weniger als 60 Prozent des mittleren Nettoäquivalenzeinkommens zur Verfügung hat – 2026 entspricht das für einen Einpersonenhaushalt rund 1.380 Euro netto im Monat. Die Methode ist EU-weit nach dem sogenannten EU-SILC-Standard einheitlich geregelt, was internationale Vergleiche erleichtert, strukturelle Verzerrungen aber ebenso europaweit reproduziert.

Denn in diese Berechnung fließen ausschließlich laufende Einkommensquellen ein – also in erster Linie die gesetzliche Rente. Wer in einem abbezahlten Eigenheim wohnt, monatlich 900 Euro Rente bezieht und damit unter der Armutsschwelle liegt, erscheint in der Statistik als arm – obwohl er keine Mietkosten trägt und über ein Nettovermögen von mehreren hunderttausend Euro verfügen kann. Vermögenserträge aus selbstgenutztem Wohneigentum, aufgelöste Sparpläne oder ererbtes Kapital tauchen in der Armutsquote schlicht nicht auf.

Das IW plädiert deshalb für eine erweiterte Wohlstandsmessung, die den sogenannten imputed rent – den fiktiven Mietwert selbstgenutzten Wohneigentums – sowie realisierbare Vermögenswerte einbezieht. Damit würde man sich internationalen Forschungsstandards annähern, die in der wissenschaftlichen Diskussion bereits breiter etabliert sind.

Immobilienvermögen: Puffer oder Illusion?

So plausibel das Argument klingt, es stößt auf gewichtige Einwände. Sozialpolitikerinnen und Wohlfahrtsverbände halten dagegen, dass Immobilienvermögen im Alltag kaum liquide ist. Wer in einem Haus lebt, kann davon keine Lebensmittel kaufen und keine Heizrechnung begleichen. Besonders für Rentnerinnen und Rentner in ländlichen Regionen oder mit pflegebedürftigen Angehörigen kann das Eigenheim eine finanzielle Last sein statt ein nutzbarer Puffer.

Hinzu kommt die ungleiche Verteilung von Vermögen. Wer ein Leben lang wenig verdient hat – überproportional oft Frauen, Teilzeitbeschäftigte und Menschen mit Migrationshintergrund – hat in der Regel wenig gespart und kein Wohneigentum aufgebaut. Die durchschnittliche Monatsrente von Frauen liegt aktuell bei rund 801 Euro. Für diese Gruppe ändert die neue Berechnungsmethode kaum etwas an der tatsächlichen materiellen Lage.

Die IW-Studie liefert damit kein eindeutiges Urteil, sondern verschiebt den Blickwinkel: Nicht alle, die statistisch als arm gelten, sind es – aber nicht alle, die es sind, werden durch eine vermögenserweiterte Methode besser erfasst.

Politische Sprengkraft in der laufenden Rentendebatte

Die Studie erscheint zu einem Zeitpunkt, an dem die Rentenpolitik in Deutschland unter erheblichem Druck steht. Diskutiert werden die Stabilisierung des Rentenniveaus, die Einführung einer Aktienrente sowie der Ausbau der Grundrente. Das IW liefert mit seiner Analyse Argumente für jene, die vor einer Dramatisierung der Rentenproblematik warnen – und riskiert damit, sozialpolitischen Handlungsdruck zu mindern.

Für professionelle Finanzberater und Vermögensverwalter hat die Debatte eine unmittelbare praktische Dimension: Sie arbeiten täglich mit Klientinnen und Klienten, deren Versorgungslage sich eben nicht allein aus der Rentenhöhe ablesen lässt – sondern aus dem Zusammenspiel von laufendem Einkommen, aufgebautem Vermögen und Liquiditätsbedarf im Alter. Genau diese Komplexität bildet die Standardstatistik nicht ab.





