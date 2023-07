Alternative Investments für jedes Portfolio￼

Alternative Anlagen, wie bspw. Autobahn- und Stromnetze, On- und Offshore-Windparks oder große Gewerbeparks, werden nicht an der Börse gehandelt und sind somit meist nur professionellen Investoren zugänglich. Um in diesen Sektoren erfolgreich agieren zu können, sind hohe Anlagevolumina – bei einzelnen Objekten können das dreistellige Millionen- oder sogar Milliardenbeträge sein – und eine besonders spezielle Expertise erforderlich.

Ein Beispiel:

Die Allianz investiert in die erste deutsch-britische Stromverbindung – das 2,8-Milliarden-Euro-Projekt NeuConnect. Dieses Vorhaben schafft eine wichtige neue Verbindung zwischen zwei der größten Energiemärkte Europas. Mit NeuConnect können über einen Zeitraum von 25 Jahren über 13 Millionen Tonnen CO 2 eingespart und bis zu 1,5 Millionen Haushalte mit Strom versorgt werden.

Globales, breit diversifiziertes Portfolio

Alternative Anlagen rücken gerade in Zeiten volatiler Börsenkurse aufgrund ihrer geringeren Schwankungsbreite, im Vergleich zu börsengehandelten Anlagen zusehends in den Fokus. Der Zugang für Kundinnen und Kunden zu diesen attraktiven Anlageklassen ist eingeschränkt, aber über bestimmte Produkte möglich.

Bekannte Produkte, wie beispielsweise offene Immobilienfonds, beschränken sich meist auf nur eine Anlageklasse. Neuere Angebote am Markt, wie z. B. sogenannte ELTIFs (European Long Time Investment Funds) müssen während einer Investitionsphase erst ein Portfolio aufbauen. Die Kund:innen der Allianz PrivateFinancePolice – einer privaten Rentenversicherung gegen Einmalbeitrag – profitieren hingegen von den Renditechancen eines bereits bestehenden globalen Portfolios mit über 1.000 Einzelobjekten. Die einzelnen Investments verteilen sich auf derzeit folgende fünf Anlageklassen: Immobilien, Infrastruktur, Private Equity, Private Debt und erneuerbare Energien.

Die breite Streuung und die relativ geringe Abhängigkeit von den Entwicklungen an den Kapitalmärkten führen gerade in unruhigen Zeiten zu mehr Stabilität in den Kundenportfolios. So wirkt die PrivateFinancePolice als chancenorientierter und gleichzeitig stabilisierender Bestandteil innerhalb eines bestehenden Portfolios.

PrivateFinancePolice – hervorragend zur Ergänzung der Altersvorsorge

Aufgrund ihres langfristigen Investitionscharakters, der attraktiven Renditechancen und eher geringeren Schwankungsbreiten im Vergleich zu börsengehandelten Anlagen eignen sich alternative Anlagen hervorragend zur Diversifikation bestehender Portfolios. Die Allianz bietet mit der PrivateFinancePolice eine wirkungsvolle Möglichkeit zur Ergänzung bestehender Anlagen zur Altersvorsorge. Im September 2020 wurde das Angebot von den Experten des Analysehauses Morgen & Morgen mit dem „Innovationspreis der Assekuranz“ ausgezeichnet. Ausgezeichnet ist auch die bisherige Entwicklung der PrivateFinancePolice: Im Zeitraum vom 31.12.2021 bis 31.12.2022 – ein Jahr geprägt von geopolitischen Krisen und volatilen Kapitalmärkten – erzielte das Referenzportfolio eine überzeugende Wertentwicklung von 2,62 % nach Kosten der Kapitalanlage; im Zeitraum seit Produkteinführung (31.12.2019 bis 31.12.2022) erzielte das Referenzportfolio eine Wertentwicklung von 7,90 % p. a. nach Kosten der Kapitalanlage. Die PrivateFinancePolice ist auf Langfristigkeit ausgerichtet – entsprechend ist die Wertentwicklung in den genannten Betrachtungszeiträumen von zwölf bzw. 36 Monaten kein verlässlicher Indikator für künftige Wertentwicklungen.

Die Vorteile als Rentenversicherung

Die PrivateFinancePolice ist eine private Rentenversicherung und genau das bringt weitere entscheidende Kundenvorteile: planbare Laufzeiten kombiniert mit den steuerlichen Vorteilen einer Rentenversicherung. Zu Rentenbeginn können sich die Kundinnen und Kunden alter­nativ zur Auszahlung einer lebens­langen oder zeitlich befristeten Rente auch für eine Kapital­auszahlung entscheiden oder eine Mischung aus Rente und Kapital­auszahlung wählen.

