Aon bündelt transatlantische Beratung mit neuem DACH Desk in Washington

Aon erweitert seine internationale Kundenbetreuung mit einem neuen DACH Global Solutions Desk in Washington, D.C. Die Einheit soll Unternehmen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz bei ihren Aktivitäten im US-Markt unterstützen und gleichzeitig US-Firmen den Zugang zu den Versicherungs- und Risikomärkten der DACH-Region erleichtern.

Der Makler reagiert damit auf die starke Präsenz von Unternehmen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz in den USA. Für diese Firmen wächst der Bedarf an einer integrierten Beratung, die Versicherungs-, Risiko- und Personalthemen über Ländergrenzen hinweg koordiniert.

Gleichzeitig richtet sich das Angebot auch an US-Unternehmen mit Aktivitäten in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Sie sollen über den Desk Zugang zu lokalen Markteinblicken und zu den jeweiligen regulatorischen Rahmenbedingungen erhalten.

Die Leitung des DACH Global Solutions Desk übernimmt Matthew Reilly. Er betreute zuvor internationale Aon-Kunden in der Schweiz, den USA und Südafrika und bringt Erfahrung in der Steuerung grenzüberschreitender Versicherungs- und Risikoprogramme mit.