Apella digitalisiert Wertpapiergeschäft mit Investify Tech

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Apella-Gründer Guntram Schloß
Foto: Apella
Apella-Gründer Guntram Schloß

Die Apella AG baut ihr Wertpapiergeschäft aus und setzt dabei auf die Plattform von Investify Tech. Vermittler sollen künftig von vollständig digitalisierten Prozessen profitieren.

Die Apella AG, einer der größten Maklerpools in Deutschland mit rund 3.500 Vertriebspartnern, hat eine Kooperation mit Investify Tech geschlossen. Ziel ist es, die Vermögensverwaltung umfassend zu digitalisieren und die internen Prozesse zu verschlanken.

Bestehende Strukturen im Wertpapiergeschäft sollen über die Plattform von Investify Tech abgebildet werden. Dabei können auch die verschiedenen Depotbanken der Apella integriert werden. Vermittler erhalten Zugriff auf eine Vielzahl hinterlegter Anlagestrategien, die vollständig digital verwaltet werden.

„Unser Ziel ist es, unseren Vermittlern ein freies, uneingeschränktes Agieren auf differenzierten Märkten zu ermöglichen“, erklärt Apella-Vorstand Guntram Schloß. Digitalisierung spiele dabei eine zentrale Rolle, da sie Arbeitsschritte vereinfache und regulatorische Anforderungen automatisch erfülle.

Auch Endkunden sollen von der Plattform profitieren: Unabhängig von der Depotbank erhalten sie künftig nur noch einen zentralen Zugangsweg zu ihrer Geldanlage.

Top-Ergebnisse bei Markt-Mediastudien

