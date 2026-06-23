Assenagon Multi Asset: Stabilität braucht Flexibilität

Warum Multi Asset heute neu gedacht werden muss

Klassische Mischfonds galten lange als verlässlicher Baustein für Anleger, die Chancen an den Kapitalmärkten nutzen und Risiken zugleich begrenzen wollten. Doch das Umfeld hat sich grundlegend verändert: Zinswenden, geopolitische Spannungen, volatile Aktienmärkte und phasenweise gleichgerichtete Bewegungen von Aktien und Anleihen haben gezeigt, dass klassische Diversifikation nach starren Regeln oder Quoten allein nicht immer ausreicht.

Aktives Management statt starrer Quoten

Gerade in solchen Phasen zeigt sich, was aktives Multi Asset-Fondsmanagement leisten kann. Die Assenagon Multi Asset-Fondsfamilie setzt deshalb auf flexibles und Benchmark-unabhängiges Management. Im Mittelpunkt steht die Frage, wo Chancen und Risiken im jeweiligen Marktumfeld sinnvoll verteilt sind. Das Portfolio Management-Team um Thomas Romig, Geschäftsführer und CIO Multi Asset bei Assenagon, kann je nach Marktlage die Gewichtung von Anlageklassen flexibel anpassen und das Portfolio breit über Regionen, Sektoren und Themen streuen.

Assenagon Multi Asset Conservative: aktiv durch verschiedenste Marktphasen

Der vielfach ausgezeichnete Assenagon Multi Asset Conservative bildet seit 2015 das defensive Flaggschiff der Fondsfamilie. Der Fonds mit einem Volumen von über einer Milliarde Euro richtet sich an sicherheitsorientierte Anleger, die an den Chancen der Kapitalmärkte partizipieren möchten, ohne sich vollständig den Schwankungen einzelner Märkte auszusetzen. In seiner bisherigen Geschichte musste der Fonds bereits sehr unterschiedliche Umfelder meistern: vom Niedrigzins über die Corona-Krise bis zum starken Zinsanstieg. Das Prinzip blieb dabei gleich: Risiken früh erkennen, Chancen selektiv nutzen und nicht an einer starren Quote festhalten. Und das mit Erfolg, wie die Performance im Vergleich zur Peergroup, anhaltende Mittelzuflüsse und die Bestnote bei Morningstar eindrucksvoll belegen.

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Quelle: Bloomberg, Morningstar Direct, eigene Berechnungen; Stand: 30. April 2026

Assenagon Multi Asset Balanced für chancenorientierte Anleger

Für Anleger mit ausgewogenerem Risikoprofil ergänzt der Assenagon Multi Asset Balanced die Produktfamilie. Auch hier geht es nicht um Indexnähe, sondern um die aktive Suche nach robusten Ertragsquellen. Neben Aktien und Anleihen können je nach Marktlage auch Rohstoffe oder spezialisierte Themen beigemischt werden, sofern sie das Portfolio sinnvoll ergänzen.



Monatliche Ausschüttungen als Baustein für planbares Einkommen

Neu hinzugekommen sind Anteilsklassen mit dem Zusatz „Monatliches Einkommen“. Sie verbinden die bewährten Strategien mit dem Ziel regelmäßiger Ausschüttungen. Beim Assenagon Multi Asset Conservative beträgt die angestrebte monatliche Zielausschüttung 0,35 Prozent, beim Assenagon Multi Asset Balanced 0,4 Prozent. Die Ausschüttungen können für Anleger aber ein praktischer Baustein sein – etwa in der privaten Altersvorsorge, zur Ergänzung laufender Einkünfte oder für die spätere Entnahmephase. (Ausschüttungen nicht garantiert.)

Multi Asset als flexible Lösung für Vermögensaufbau und Entnahmephase

Damit rückt eine Frage in den Vordergrund, die viele Privatanleger beschäftigt: Wie lässt sich Vermögen nicht nur ansparen, sondern auch sinnvoll nutzen? Ein flexibler Multi Asset-Ansatz kann hier Orientierung geben – über verschiedene Anlageklassen hinweg, aktiv gesteuert und mit dem Anspruch, Stabilität nicht statisch, sondern beweglich zu denken.

Mehr zum Assenagon Multi Asset Conservative: https://invest.assenagon.com/multi-asset-conservative

Mehr zum Assenagon Multi Asset Balanced: https://invest.assenagon.com/multi-asset-balanced

Assenagon Multi Asset Conservative

Wertentwicklung (R-Klasse): 2018: -5,24 %, 2019: 10,50 %, 2020: 12,95 %, 2021: 6,71 %, 2022: -8,81 %, 2023: 9,43 %, 2024: 10,12 %, 2025: 11,44 %. SRI: 2

Assenagon Multi Asset Balanced

Wertentwicklung (R-Klasse): 2022: – 10,94 %, 2023: 12,01 %, 2024: 12,47 %, 2025: 15,17 %. SRI: 3

Chancen​ Risiken​ – Mögliche Zusatzerträge durch Einzelwertanalyse und aktives Fonds-Management.​



– Diversifizierende Streuung über zahlreiche Einzeltitel und Investmentthemen.​



– Flexible Anlagepolitik mit dem Einsatz unterschiedlicher chancenreicher Anlageklassen und Instrumente ohne Benchmark-Orientierung.​



– Zusätzliches Renditepotenzial durch den möglichen Einsatz von Derivaten.​ – Keine Erfolgsgarantie für Einzelwertanalyse und aktives Fonds-Management.​



– Möglicherweise geringere Teilnahme am Potenzial einzelner Titel und Investmentthemen.​



– Risiko von hoher Schwankungsanfälligkeit unterschiedlicher Anlageklassen, mögliche Kursverluste. Die Volatilität (Wertschwankung) des Fondsanteilwerts kann sich erhöhen.​



– Erhöhte Wertschwankungen aufgrund des Einsatzes von Derivaten.​



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