Allianz Quartalszahlen 2026: Rekordgewinn operativ, weniger unter dem Strich

Die Allianz meldet für das zweite Quartal 2026 einen operativen Rekordgewinn von 4,874 Milliarden Euro und übertrifft die Markterwartungen deutlich. Der Konzerngewinn sank dennoch – vor allem wegen eines ausgelaufenen Sondereffekts. Was die Allianz-Quartalszahlen 2026 für Anleger und Berater bedeuten.

Die Allianz Quartalszahlen 2026 für das zweite Quartal zeigen ein operatives Rekordergebnis: Der Münchner Versicherungskonzern verdiente im Kerngeschäft so viel wie nie zuvor in einem vergleichbaren Quartal und übertraf die Erwartungen der Analysten damit deutlich. Getragen wurde der Erfolg von allen drei Sparten – Schaden- und Unfallversicherung, Lebens- und Krankenversicherung sowie dem Fondsgeschäft mit Pimco und Allianz Global Investors. Unter dem Strich blieb dennoch weniger Gewinn übrig als im Vorjahr. Wie die Allianz das erklärt und was der Bericht für Berater und Anleger bedeutet, zeigt der Blick in die Details.

Allianz Quartalszahlen 2026: Operatives Rekordergebnis von 4,874 Milliarden Euro

Am 7. August 2026 legte die Allianz ihre Zahlen für das zweite Quartal und das erste Halbjahr vor. Das operative Ergebnis stieg im Jahresvergleich um 10,6 Prozent auf 4,874 Milliarden Euro – der höchste je erzielte Wert für ein zweites Quartal in der Unternehmensgeschichte. Analysten hatten im Schnitt lediglich mit rund 4,6 Milliarden Euro gerechnet, wie mehrere Vorabschätzungen zeigten. Der Dax-Konzern übertraf den Konsens damit klar.

Das gesamte Geschäftsvolumen legte um 5,7 Prozent auf 45,6 Milliarden Euro zu. Auf Halbjahressicht erreichte der operative Gewinn 9,39 Milliarden Euro, ein Plus von 8,6 Prozent und ebenfalls ein Rekordwert. Damit hat die Allianz bereits 54 Prozent des Mittelwerts ihrer Jahresprognose erreicht. Dieses Tempo lässt laut Finanzvorständin Claire-Marie Coste-Lepoutre sogar Raum für das obere Ende der Zielspanne: „Alle Segmente liegen über den Mittelwerten ihrer jeweiligen Gesamtjahresziele. Das bringt uns gut auf Kurs für unsere Ambitionen für 2026.“

Kennzahl 2Q 2026 2Q 2025 Veränderung Gesamtes Geschäftsvolumen 45,6 Mrd. Euro 44,5 Mrd. Euro +5,7 % (intern) Operatives Ergebnis 4,874 Mrd. Euro 4,406 Mrd. Euro +10,6 % Ergebnis Schaden/Unfall 2,459 Mrd. Euro 2,295 Mrd. Euro +7,2 % Ergebnis Leben/Kranken 1,544 Mrd. Euro 1,403 Mrd. Euro +10,0 % Ergebnis Asset Management 933 Mio. Euro 779 Mio. Euro +19,8 % Bereinigtes Konzernergebnis (Anteilseigner) 2,600 Mrd. Euro 2,976 Mrd. Euro −12,7 % Ergebnis je Aktie (bereinigt) 6,48 Euro 7,39 Euro −12,3 % Schaden-Kosten-Quote 91,9 % 91,2 % +0,7 %-Pkt. Quelle: Allianz SE, Earnings Release 2Q/6M 2026, 7. August 2026.

Schaden- und Unfallversicherung: Rekordquartal trotz höherer Kostenquote

In der Schaden- und Unfallversicherung kletterte das operative Ergebnis um 7,2 Prozent auf 2,459 Milliarden Euro – der höchste Quartalswert der Sparte überhaupt. Die Schaden-Kosten-Quote blieb mit 91,9 Prozent auf einem starken Niveau, lag allerdings leicht über dem Vorjahreswert von 91,2 Prozent.

Die Allianz begründet den Anstieg mit einer vorsichtigen Schadenreservierung, dem sogenannten Run-off, und nicht mit einer Häufung neuer Großschäden. Für das Halbjahr liegt die Schaden-Kosten-Quote mit 91,4 Prozent weiterhin klar unter der eigenen Jahresprognose von 92 bis 93 Prozent. Das deutet darauf hin, dass die Preiserhöhungen der vergangenen Jahre in der Breite noch immer besser greifen, als der Konzern selbst kalkuliert hatte.

Lebens- und Krankenversicherung profitiert von Beteiligungserträgen

Die Lebens- und Krankenversicherung steigerte ihr operatives Ergebnis um 10 Prozent auf 1,544 Milliarden Euro. Die Neugeschäftsmarge lag mit 5,6 Prozent weiterhin über der eigenen Zielmarke von mindestens fünf Prozent. Zusätzlich stützten erstmalige Dividendenzahlungen aus den Beteiligungen Viridium und Sconset Re das Ergebnis.

Asset Management wächst am stärksten

Auch beim Blick auf das Fondsgeschäft bestätigen die Allianz-Quartalszahlen 2026 den positiven Trend: Am kräftigsten legte das Asset Management zu. Das operative Ergebnis sprang um fast 20 Prozent auf 933 Millionen Euro. Grund waren Rekord-Nettomittelzuflüsse Dritter von 39 Milliarden Euro im Quartal sowie ein auf 2,161 Billionen Euro gestiegenes verwaltetes Vermögen. Für das erste Halbjahr meldet die Sparte mit 84 Milliarden Euro sogar die höchsten Nettomittelzuflüsse ihrer Geschichte.

Für Fondsvermittler und Vermögensverwalter, die mit Pimco- oder AllianzGI-Produkten arbeiten, ist das ein deutliches Signal: Der Rückenwind bei den Mittelzuflüssen hält an. Zugleich verbesserte sich die Kostenquote der Sparte auf 60,2 Prozent – besser als die Jahresvorgabe von unter 61 Prozent.

Was die Zahlen für Cash.-Leser bedeuten:

Für Anleger: Das operative Rekordergebnis bestätigt die Ertragskraft über alle drei Sparten hinweg. Der Rückgang beim Konzerngewinn geht überwiegend auf Sondereffekte zurück und ist daher kein Warnsignal für die Dividendenfähigkeit.

Für Vermögensverwalter und Fondsvermittler: Die Rekordzuflüsse bei Pimco und Allianz Global Investors von 84 Milliarden Euro im Halbjahr sprechen für anhaltendes Vertrauen institutioneller wie privater Anleger in die Fondssparte des Konzerns.

Für Versicherungsmakler: Die stabile Schaden-Kosten-Quote deutet darauf hin, dass sich die Prämienerhöhungen der vergangenen Jahre im Bestand auszahlen – ohne dass Kunden kurzfristig mit weiteren starken Preissprüngen rechnen müssen.

Warum der Konzerngewinn trotzdem sank

Der zunächst enttäuschende Blick auf die Allianz-Quartalszahlen 2026 relativiert sich beim zweiten Blick auf die Details. Trotz des operativen Rekords sank das den Anteilseignern zurechenbare bereinigte Ergebnis im Quartal um 12,7 Prozent auf 2,6 Milliarden Euro und verfehlte damit die Erwartungen der Analysten. Zwei Effekte erklären den Rückgang, wie die Allianz selbst einordnet.

Erstens fehlt im Vergleich zum Vorjahresquartal ein Sondereffekt: 2025 hatte der Verkauf der Beteiligung am UniCredit-Joint-Venture einen Einmalgewinn von rund 300 Millionen Euro gebracht. Dieser Basiseffekt entfällt 2026. Zweitens verbuchte die Allianz sogenannte Gegenmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Verkauf ihrer Anteile an indischen Joint Ventures, die das Halbjahresergebnis mit rund 500 Millionen Euro belasteten. Laut Handelsblatt-Berichten vom 7. August entfielen davon allein 643 Millionen Euro auf Restrukturierungsaufwendungen im zweiten Quartal, begründet mit der Stilllegung von IT-Systemen im Zuge der Investitionen in KI-gestützte Arbeitsabläufe. Diese Aufwendungen dürften auch mit der im Januar 2026 verkündeten globalen KI-Partnerschaft mit Anthropic zusammenhängen, in deren Rahmen die Allianz ihre internen Prozesse auf KI-Agenten umstellt.

Bereinigt um beide Effekte wäre das Kernergebnis nach Konzernangaben um rund 10 Prozent gewachsen. Von einer operativen Gewinnschwäche kann also keine Rede sein. Für die Bewertung der Aktie ist diese Unterscheidung relevant: Der Rückgang ist überwiegend bilanztechnischer und einmaliger Natur, nicht Ausdruck eines schwächeren Kerngeschäfts.

Kapitalpuffer wächst, Aktienrückkauf läuft weiter

Die Solvency-II-Quote, ein Maß für die Kapitalausstattung von Versicherern, stieg zum Halbjahr auf 225 Prozent – ein Plus von sieben Prozentpunkten gegenüber Jahresende 2025. Aufsichtsrechtlich gelten bereits Werte ab 100 Prozent als ausreichend kapitalisiert, die meisten europäischen Großversicherer bewegen sich im Bereich von 200 bis 230 Prozent.

Das im Februar 2026 angekündigte Aktienrückkaufprogramm über bis zu 2,5 Milliarden Euro läuft planmäßig: 1,4 Milliarden Euro wurden im ersten Halbjahr bereits umgesetzt. Auf der Hauptversammlung im Mai 2026 hatten die Aktionäre zudem einer um 11 Prozent höheren Dividende von 17,10 Euro je Aktie zugestimmt, finanziert aus dem Rekordgewinn des Geschäftsjahres 2025. Für die Strategieperiode von 2025 bis 2027 hat sich der Konzern verpflichtet, mindestens 15 Prozent des den Aktionären zurechenbaren Jahresüberschusses über Rückkäufe an die Anteilseigner zurückzugeben.

Ausblick: Jahresziel bestätigt, Spielraum nach oben

Vorstandschef Oliver Bäte sieht die Allianz weiter auf Kurs zu dem für 2026 geplanten operativen Jahresgewinn von 17,4 Milliarden Euro, plus oder minus einer Milliarde Euro – also einer Spanne von 16,4 bis 18,4 Milliarden Euro. Zugleich betonte er die strategische Stoßrichtung: Angesichts steigender Versicherungskosten will der Konzern über Investitionen in künstliche Intelligenz, Risikoprävention und intelligentere Services dafür sorgen, dass Schutz für mehr Kunden bezahlbar bleibt.

Der nächste Bericht für das dritte Quartal und die ersten neun Monate 2026 ist für den 12. November 2026 angekündigt.

Allianz-Quartalszahlen 2026 im Branchenvergleich: Wie schneiden Generali und Munich Re ab?

Die Allianz-Quartalszahlen 2026 reihen sich damit in ein insgesamt starkes Berichtsjahr der europäischen Versicherer ein. Der italienische Rivale Generali meldete am selben Tag ein um 11 Prozent gestiegenes operatives Halbjahresergebnis von gut 4,5 Milliarden Euro bei Prämieneinnahmen von 53,4 Milliarden Euro. Der Rückversicherer Munich Re übertraf mit einem Quartalsgewinn von 2,2 Milliarden Euro ebenfalls die Erwartungen, senkte zugleich aber sein Umsatzziel für die Rückversicherungssparte um zwei Milliarden auf 38 Milliarden Euro – eine Folge sinkender Preise im Rückversicherungsgeschäft. Bei der jüngsten Vertragserneuerung im Juli mussten die Rückversicherer laut Berichten einen inflationsbereinigten Preisrückgang von 5,5 Prozent hinnehmen.

Für die Allianz als Erstversicherer ist das zunächst kein unmittelbares Problem. Im Gegenteil: Sinkende Rückversicherungskosten könnten die Marge im eigenen Schaden- und Unfallgeschäft mittelfristig sogar stützen. Fondsvermittler und Vermögensverwalter sollten den Trend dennoch im Blick behalten, da er auf einen allmählich weicher werdenden Rückversicherungsmarkt hindeutet, der sich langfristig auch auf die Preisgestaltung der Erstversicherer auswirken kann.

Uneinig sind sich die Analysten unterdessen bei der Bewertung der Aktie. Das Bankhaus Metzler hatte sein Kursziel zuletzt von 420 auf 454 Euro angehoben und rät zum Kauf, RBC Capital Markets von 400 auf 440 Euro. Berenberg-Analyst Michael Huttner sieht mit einem Kursziel von 684 Euro deutlich mehr Potenzial, während Jefferies-Analyst Philip Kett mit der Einstufung „Hold“ und einem Kursziel von 325 Euro deutlich vorsichtiger bleibt. Die Spanne von rund 360 Euro zwischen den Extrempositionen zeigt, wie unterschiedlich die Analystenhäuser die Nachhaltigkeit des laufenden Kapitalrückführungsprogramms einschätzen.