Die Brokerwahl geht in die 13. Runde – mitmachen und gewinnen

„Die 13 wird mit Sicherheit keine Unglückszahl. Alle Teilnehmer können im Rahmen der Brokerwahl 2026 bis zu drei Mal ihre Stimme abgeben – jeweils ein Mal für einen Online-Broker, Robo-Advisor und eine Kryptobörse. Damit steigen auch die Chancen auf einen unserer Gewinne. Wir verlosen unter anderem ein Apple iPad Pro sowie zwei iPhone17“, erklärt André Salzwedel, Projektmanager des Finanzportals.

Die 13. Ausgabe der Brokerwahl von Brokervergleich.de läuft bis einschließlich 15. September 2026. Insgesamt stehen mehr als 100 Anbieter bereit, um darüber abzustimmen. Im Vorjahr taten dies mehr als 48.000 Kunden. Insofern ist die Brokerwahl eines der größten Online-Events seiner Art in der deutschen Finanzszene.

Direkt zur Brokerwahl 2026 geht es unter https://www.brokervergleich.de/brokerwahl/

Die härtesten Jurys der Finanzwelt

„Erneut werden sich unter den Anbietern einige neue Namen und erst kürzlich gestartete Fintechs finden. Unverändert bleibt aber unser bewährtes System: Um Testsieger zu werden, müssen sich die Online-Broker, Robo-Advisor und Kryptobörsen den beiden härtesten Jurys der Finanzbranche stellen – ihren Kunden und unseren Experten“, so André Salzwedel weiter. „Nur wer vor diesen Jurys besteht, verdient sich den Titel am Ende wirklich.“

Die Auswertung erfolgt nach dem 50:50-Prinzip. 50 Prozent des Ergebnisses stammen aus der bekannten Kundenumfrage und die übrigen 50 Prozent bestehen aus einem redaktionellen Test mit rund 250 Kriterien.

Erneut wird die Brokerwahl durch die Quadriga Communication GmbH aus Berlin unterstützt.

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