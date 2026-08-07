Maximilian Beck wird neuer Vorstandsvorsitzender bei KS/Auxilia

Der Automobilclub KS und seine Versicherungstöchter Auxilia und KS Versicherung haben die Nachfolge an der Unternehmensspitze geregelt: Maximilian Beck, zuletzt Vorstandsvorsitzender der Ideal Versicherungsgruppe, tritt zum 1. September 2026 ein und soll zum 1. Juli 2027 den Vorsitz übernehmen.

Die KS/Auxilia stellt die Unternehmensführung neu auf: Das Präsidium des KS hat Maximilian Beck mit Wirkung zum 1. September 2026 in die Geschäftsführung des Vereins berufen. Parallel dazu haben die Aufsichtsräte der Auxilia Rechtsschutz-Versicherungs-AG und der KS Versicherungs-AG ihn zum Vorstandsmitglied bestellt. Zum 1. Juli 2027 soll Beck dann den Vorsitz der Geschäftsführung des KS sowie den Vorsitz der beiden Versicherungsgesellschaften übernehmen.

Die Entscheidung folgt dem angekündigten Ruhestandswechsel des amtierenden Vorsitzenden Rainer Huber, der die Unternehmensgruppe ebenfalls zum 1. Juli 2027 verlassen will. In der Zwischenzeit wird Beck eng mit Huber zusammenarbeiten, um sich in die strategischen und operativen Aufgaben des Unternehmensverbunds einzuarbeiten.

Ole Eilers, Präsident des KS und Vorsitzender der Aufsichtsräte von Auxilia und KS Versicherung, betont die Bedeutung der frühen Regelung: „Die frühzeitige Nachfolgeregelung schafft Verlässlichkeit und Kontinuität – für unsere Kunden, für unsere Mitarbeiter sowie für unsere Vertriebspartner.“

Nachfolge mit Übergangszeit geplant

Beck bringt Erfahrung aus mehreren Führungspositionen in der Versicherungsbranche mit. Zuletzt war er Vorstandsvorsitzender der Ideal Versicherungsgruppe, davor gehörte er dem Vorstand der Basler Versicherungen an. Eilers würdigt ihn als Persönlichkeit „mit ausgewiesener fachlicher Expertise sowie langjähriger Führungserfahrung in unserer Branche“.

Beck selbst sagt zur Berufung: „Den Gremien des KS und der Auxilia danke ich für das entgegengebrachte Vertrauen. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Zukunft der KS/Auxilia aktiv zu gestalten und die erfolgreiche Entwicklung fortzuführen.“

Die rund zehnmonatige Einarbeitungsphase vor der geplanten Übernahme des Vorsitzes soll einen geordneten Wissenstransfer sicherstellen – ein in der Branche nicht selbstverständliches Vorgehen, das den Unternehmensverbund nach eigenen Angaben bewusst von kurzfristigen Führungswechseln abgrenzen soll.

KS/Auxilia: Zweitgrößter Automobilclub Deutschlands

Der Kraftfahrer-Schutz e.V. (KS) zählt nach eigenen Angaben mehr als 670.000 Mitglieder und ist damit der zweitgrößte Automobilclub Deutschlands. Seit 1935 bietet der Verein Hilfe- und Serviceleistungen rund um das Thema Mobilität an.

Die Auxilia Rechtsschutz-Versicherungs-AG ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des KS und wurde 1964 gegründet. Sie bietet Rechtsschutzlösungen für Privat- und Gewerbekunden. Die KS Versicherungs-AG ergänzt den Verbund seit 1979 als Schutzbrief- und Assistance-Versicherer mit Leistungen für Pannenfälle und Notfallsituationen im Straßenverkehr.