ServiceValue-Studie 2026: Die fairsten Versicherer und Maklerpools aus Maklersicht (Tabelle)

Wie fair und gut sind Versicherer und Maklerpools? Hierfür baten die Kölner Rating- und Ranking-Agentur ServiceValue in Kooperation mit Focus Money Versicherungsprofi mehr als 5.000 unabhängige Vermittler um ihre Meinung zu 44 Versicherungsunternehmen und 16 Maklerpools sowie -verbünden in den Sparten Leben, Kranken, Schaden, Rechtsschutz und Gewerbe sowie Betriebliche Altersvorsorge. Bewertet wurden dabei sieben Teildimensionen: Zentrale Vertriebsberatung, Maklerbetreuung, Produkte, Schulungen, Angebots- und Verkaufssoftware, Datenlieferungseffizienz und Betriebsablauf.

Jetzt wurde die Studie „Fairste Maklerversicherer 2026″ veröffentlicht: „Während die Makler die Betreuung, die sie durch die Versicherer erfahren, in der Regel recht gut bewerten, geben sie für die Angebots- und Verkaufssoftware auch in diesem Jahr wieder ein weniger positives Feedback“, sagt Dr. Claus Dethloff, Geschäftsführer der ServiceValue GmbH. Wer hier nachbessere, könne laut Dethloff den Abstand zwischen wahrgenommener Betreuungsleistung und Softwareperformance verringern und so die eigene Gesamtattraktivität steigern.

Maklerpools führen das Feld an

Die insgesamt stärksten Bewertungen entfallen auf die untersuchten Maklerpools und -verbünde: Sie erzielen in den meisten Teildimensionen die höchsten Werte. Die Bestnote „sehr gut“ für ihre Gesamtfairness erhielten Fonds Finanz Maklerservice, Maxpool, Vema Versicherungsmakler Genossenschaft und Vfm Versicherungs- & Finanzmanagement.

Unter den Einzelversicherern schneiden die Gewerbeversicherer erneut über alle Teildimensionen hinweg am besten ab. Spartenübergreifend liegen die Bestwerte der Versicherer vor allem in den Dimensionen „Maklerbetreuung“ und „Produkte“.

In der Sparte Leben erhielten Dela Lebensversicherungen, Die Bayerische, myLife, Stuttgarter, Volkswohl Bund und WWK die Bestnote „sehr gut“. Im Bereich Kranken überzeugten Allianz, Alte Oldenburger, Arag, UKV/BBKK und Universa.

Die Besten in Schaden, Rechtsschutz, Gewerbe und bAV

In der Schaden-Sparte wurden Die Bayerische, Die Haftpflichtkasse, InterRisk, Rhion.digital und Volkswohl Bund (prokundo) mit „sehr gut“ bewertet. Im Rechtsschutz zählen Concordia, Itzehoer und KS/Auxilia zu den Besten, in der Gewerbeversicherung Alte Leipziger und Rhion.digital.

Bei der Betrieblichen Altersvorsorge erhielten Die Bayerische, Volkswohl Bund und WWK die Bestnote. Alle ausgezeichneten Anbieter wurden ausschließlich anhand der Urteile unabhängiger Vermittler ermittelt – ohne Einflussnahme durch die bewerteten Unternehmen.



Maklerversicherer mit der Gesamtnote „sehr gut“ nach Sparte (alphabetische Reihenfolge)

Leben Kranken Schaden Rechtsschutz Gewerbe Betriebliche Altersvorsorge Dela Lebensversicherungen Allianz Die Bayerische Concordia Alte Leipziger Die Bayerische Die Bayerische Alte Oldenburger Die Haftpflichtkasse Itzehoer rhion.digital Volkswohl Bund myLife Arag InterRisk KS/Auxilia WWK Stuttgarter UKV/BBKK rhion.digital Volkswohl Bund Universa Volkswohl Bund (prokundo) WWK

Quelle: ServiceValue/FOCUS MONEY Versicherungsprofi, Studie „Fairste Maklerversicherer 2026″

Maklerpools und -verbünde mit der Gesamtnote „sehr gut“

Maklerpool/-verbund Fonds Finanz Maklerservice Maxpool Vema Versicherungsmakler Genossenschaft Vfm Versicherungs- & Finanzmanagement

Quelle: ServiceValue/FOCUS MONEY Versicherungsprofi, Studie „Fairste Maklerversicherer 2026″