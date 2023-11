Axa Deutschland: Irina Buchmann wird Finanz-Vorständin

Aktuell ist Buchmann, die 2002 als Vorstandsassistentin im Finanzressort bei Axa begann, Chief Reporting and Capital Officer bei Axa XL in New York. In dieser Rolle verantwortet sie unter anderem das Profitabilitäts- und Kostenmanagement, Planung und Controlling, Rechnungslegung und Jahresabschlüsse sowie die Kapital- und Liquiditätssteuerung. Zuvor hatte die 46-Jährige zahlreiche Managementrollen mit Finanzbezug bei verschiedenen Axa Einheiten inne, unter anderem bei der Axa Gruppe, Axa Group Operations und der Axa Bank Europe.

„Ich freue mich sehr, dass wir mit Irina Buchmann eine kompetente und erfahrene Kollegin für die wichtige Rolle der Finanzvorständin gewinnen konnten. Die Leidenschaft für Finanzthemen zieht sich wie ein roter Faden durch ihren Lebenslauf – genauso wie ihre Verbundenheit zu Axa. Irinas internationale Erfahrung bei verschiedenen Axa Entities wird unser Vorstandsteam bereichern und wir freuen uns alle schon sehr auf die Zusammenarbeit“, kommentiert Axa CEO Dr. Thilo Schumacher die Vorstandspersonalie.

Bis zu ihrem Start wird Marc Daniel Zimmermann das Finanzressort weiterhin zusätzlich zu seiner Aufgabe als Sachversicherungsvorstand leiten. Buchmann’s Wechsel in den Konzernvorstand von Axa Deutschland gilt vorbehaltlich der Zustimmung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).