BaFin stoppt Vermögensanlage von Green Wood International

„Produktintervention“: BaFin untersagt Token-Emission zur Investition in Spezial-AIF

Die Finanzaufsicht BaFin hat mit Wirkung zum 14. Dezember 2022 die Vermarktung, den Vertrieb und den Verkauf von bestimmten Anteilen an tokenisierten Schuldverschreibungen der Econos 3 SPV an Privatanleger in Deutschland verboten.