SpaceX nach IPO mehr wert als Meta und Tesla

Der erfolgreiche Börsengang von SpaceX sowie Hoffnungen auf eine friedliche Entwicklung im Nahen Osten haben den US-Aktienmärkten am Freitag weitere Kursgewinne beschert. Die Zuwächse fielen jedoch moderater aus als am Vortag. Der Leitindex Dow Jones Industrial verzeichnete zuletzt ein Plus von 0,71 Prozent auf 51.209 Punkte. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,40 Prozent auf 7.424 Punkte zu.

Für den Technologieindex Nasdaq 100 ging es im Zuge des SpaceX-Börsengangs um 0,63 Prozent auf 29.631 Punkte nach oben. Der Index profitierte zudem von anhaltend starken Notierungen im Halbleitersektor. Befürchtungen im Markt, dass Investoren in großem Stil Kapital von etablierten Technologieaktien in SpaceX umschichten könnten, bestätigten sich am ersten Handelstag nicht.

Der Börsengang des Raumfahrt-, Satelliten- und KI-Unternehmens von Elon Musk gilt als der größte in der Finanzgeschichte. SpaceX platzierte rund 555,6 Millionen Aktien zu einem Ausgabepreis von 135 US-Dollar und generierte damit ein Emissionsvolumen von 75 Milliarden Dollar. Zum Ausgabepreis belief sich die Marktkapitalisierung auf 1,77 Billionen Dollar, womit das Unternehmen direkt höher bewertet wurde als Meta oder Tesla.

SpaceX erreicht Bewertung von 2,2 Billionen Dollar

Der erste Handelskurs der SpaceX-Aktie lag mit 150 Dollar elf Prozent über dem Ausgabepreis. Im weiteren Handelsverlauf stieg die Notierung auf rund 167 Dollar, was den Marktwert des Unternehmens auf 2,2 Billionen Dollar anheben ließ. Damit etablierte sich das Unternehmen bereits am ersten Handelstag im Kreis der wertvollsten börsennotierten Konzerne der Vereinigten Staaten von Amerika.

Der starke Fokus auf SpaceX belastete hingegen andere Titel aus dem Raumfahrt- und Satellitensektor. Während Aktien von Unternehmen wie Firefly, Redwire, Rocket Lab und MDA Space vorbörslich noch zulegen konnten, gaben sie im regulären Handel um bis zu 17 Prozent nach.

Im Halbleitersegment zeigten sich insbesondere Arm Holdings mit einem Plus von 10,3 Prozent und AMD mit einem Zuwachs von 5,2 Prozent stark. Das Analysehaus Citigroup bewertet AMD aufgrund der hohen Nachfrage nach Hauptprozessoren im Zuge des KI-Booms positiv und hat die Aktie auf die Kaufliste gesetzt. Die Analysten sehen zudem Potenzial im Bereich der Grafikprozessoren, wo AMD Marktanteile beim Meta-Konzern gewinnen könnte.

Adobe-Aktie nach Managementwechsel unter Druck

Gegen den Markttrend verloren die Titel des Softwareherstellers Adobe 7,7 Prozent an Wert. Neben dem angekündigten Ausscheiden des Finanzvorstands belastete ein gesenkter Ausblick für die jährlich wiederkehrenden Umsätze die Stimmung der Anleger. Der erneute Wechsel im Management überschattete die Vorlage der aktuellen Quartalszahlen. (fm/dpa-AFX)