Baufi24 mit neuem Head of Franchise

Als Head of Franchise ist er seit dem 1. Mai bei der Baufi24 für den weiteren Ausbau und Weiterentwicklung der Franchisenehmerinnen und Franchisenehmern sowie Beraterinnen und Berater zuständig. „Wir freuen uns, mit Oliver Kohnen einen Vertriebsexperten mit langjähriger Erfahrung und nachgewiesenem Track Record gewonnen zu haben, um unsere Wachstumsstrategie gezielt voranzutreiben“, sagt Benjamin Papo, Vertriebsvorstand bei der Bilthouse-Gruppe, zu der auch Baufi24 gehört. „Gerade in der aktuell herausfordernden Zeit für den Immobilienmarkt brauchen wir die Besten des Marktes, um unsere ambitionierten Wachstumspläne konsequent umzusetzen.“



Das Baufinanzierungsgeschäft befindet sich bekanntermaßen nach wie vor im Krisenmodus, auch wenn jüngste Bundesbank-Daten auf eine Trendwende hindeuten. Insbesondere aufgrund der stark gestiegenen Zinsen seit dem vergangenen Sommer hat sich die Anzahl entsprechender Anträge binnen Jahresfrist mehr als halbiert, gleichzeitig sind die Anforderungen der kreditgebenden Banken deutlich angestiegen. Hinzu kommen die Anforderungen rund um die Energiewende, die zahlreiche Immobilienbesitzerinnen und Immobilienbesitzer betreffen. Für Baufinanzierungsberaterinnen und Baufinanzierungsberater ergeben sich hieraus neue Herausforderungen, aber auch Bedürfnisse, die nur mit einem starken Partner zu bewältigen bzw. zu erfüllen sind.



Als einziger großer Baufinanzierungsvermittler konnte die Bilthouse-Gruppe mit ihren Marken Baufi24, Hüttig & Rompf und Creditweb ihren Marktanteil gegen den Markttrend trotz Krisenstimmung am Immobilienmarkt zuletzt steigern. „Diese Entwicklung wollen wir weiter forcieren“, wie Papo erläutert. „Eine entscheidende Rolle spielt dabei unser Standort- und Beraterinnen- und Beraternetz. Dieses wollen wir in der Bilthouse-Gruppe bis Ende 2024 in etwa verdoppeln.“ Derzeit hat die Bilthouse-Gruppe circa 350 Beraterinnen und Berater unter Vertrag.



Als neuem Leiter Franchise wird Oliver Kohnen an dieser Stelle eine Schlüsselrolle bei Baufi24 zufallen. Kohnen hat in den vergangenen Jahren den Bereich Geschäftsstellen bei der Interhyp verantwortet und ins Wachstum gebracht, deren Finanzierungsvolumen signifikant gesteigert sowie den organisatorischen Auf- und Ausbau über zehn Jahre verantwortet. Weitere inhaltliche Schwerpunkte lagen auf der Optimierung des Beratungserlebnisses sowie der unternehmerischen Förderung der Beraterinnen und Berater.

Oliver Kohnen, Leiter Franchise Baufi24: „Ich freue mich, bei der Umsetzung und Weiterentwicklung der Wachstumsstrategie der Baufi24 eine aktive Rolle einzunehmen. Dabei sehe ich meine Aufgabe insbesondere darin, engagierte Finanzierungsberaterinnen und Finanzierungsberater sowie Unternehmerinnen und Unternehmer von der hohen Attraktivität unseres Unternehmens sowie der Kompetenz und den hervorragenden Zukunftsperspektiven unseres Teams zu überzeugen.”