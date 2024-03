Vorstandswechsel bei Alte Leipziger Bauspar: Rupp folgt auf Buschek

Harald Rupp (50) wird zum 1. Januar 2025 neues Vorstandsmitglied der Alte Leipziger Bauspar AG. Er tritt die Nachfolge von Stephan Buschek (61) an, der Ende des Jahres nach fast 33-jähriger Tätigkeit in den Ruhestand geht. Von ihm übernimmt Rupp die Aufgaben Bausparen und Individualgeschäft Kredit, Controlling und Finanzen, Strategisches Risikomanagement, Organisation und IT sowie Recht, Compliance, Geldwäsche und Datenschutz. Dr. Holger Lindner bleibt unverändert Vorstand für die Baufinanzierung und Kundenservice, Vertriebs- und Produktmanagement, Interne Revision und Personal.

Harald Rupp ist seit 2016 bei der Alte Leipziger Bauspar. Dort verantwortete er zunächst das Bausparen, seit 2020 ist er Bereichsleiter Bausparen und Individualgeschäft Kredit. Seine vorherigen Stationen führten den Bankkaufmann und Diplom-Betriebswirt zur Bausparkasse Schwäbisch Hall und der Volksbank Heilbronn.

Buschek ist seit 1992 für die Alte Leipziger Bauspar AG tätig und seit 2008 Mitglied des Vorstands ernannt.