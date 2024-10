Nuveen Real Estate mit neuem Head of Housing

Nuveen Real Estate, einer der größten Immobilien-Investmentmanager der Welt mit einem verwalteten Vermögen von 147 Milliarden US-Dollar, hat Morten Olesen zum Senior Director, Head of Housing and Alternatives in Deutschland ernannt.

Olesen wird für die Expansion der Wohn- und Alternatives-Plattform von Nuveen Real Estate in Deutschland verantwortlich sein und Investitionsmöglichkeiten im gesamten Risikospektrum der Region erschließen und umsetzen. Er wird von Frankfurt aus arbeiten und an Jasper Gilbey, Head of Housing and Alternatives in Europa, berichten.

Olesen kommt nach mehr als einem Jahrzehnt bei der FFIRE Immobilienverwaltung AG zu Nuveen, wo er sich auf die Ausarbeitung und Umsetzung der Value-Add-Investmentstrategie des Unternehmens konzentrierte und Transaktionen im Gesamtwert von über 1,1 Milliarden Euro leitete. Zuvor war er bei der Deutschen Annington (Vonovia), dem größten Vermieter von Wohnraum in Deutschland, tätig, wo er die Geschäftsleitung bei der Vorbereitung des Börsengangs im Jahr 2013 unterstützte. Zudem war er als Investmentmanager bei der Speymill Group beschäftigt.

Nuveen Real Estate hat sein Portfolio an Wohn- und alternativen Vermögenswerten in Europa auf über 4 Milliarden US-Dollar ausgebaut – mit Deutschland als Zielmarkt für weiteres Wachstum.

Jasper Gilbey, Head of Housing and Alternatives in Europa bei Nuveen Real Estate, kommentierte: „Wir freuen uns, Morten bei Nuveen Real Estate willkommen zu heißen. Seine Ernennung wird unsere Expertise im Bereich Wohnen und alternative Anlagen in Deutschland – einem unserer wichtigsten Märkte – erheblich stärken. Mit mehreren Kundenmandaten, die ein Engagement in der Region anstreben, von Core- bis hin zu opportunistischen Risiko-Rendite-Profilen, haben wir in naher Zukunft erhebliche Wachstumsambitionen.“